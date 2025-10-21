Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan: Ses teli bile kanser olabilir

Haberler.com'da izleyiciyle buluşan Meral Karadağ ile En Sağlıklısı programının bu haftaki konuğu KBB Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan oldu. Kayhan, baş ve boyun bölgesinde görülen kanser türlerinden, HPV virüsünün bulaş yollarına ve korunma yöntemlerine kadar birçok konuda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özellikle ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve ağız içi yaralar gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzman, erken tanının tedavi başarısını doğrudan etkilediğini söyledi.

"SES TELİ BİLE KANSER OLABİLİR"

Prof. Dr. Kayhan, baş ve boyun bölgesindeki kanserlerin sıklıkla gözden kaçtığını belirterek, "Ses teli bile kanser olabilir" dedi. Ses telinden kaynaklanan kanserlerin genellikle yavaş ilerlediğini ancak erken fark edilmezse ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. "Üç haftanın üzerinde süren ses kısıklığı varsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalı" uyarısında bulundu.

"YUTMA ZORLUĞU VE KİLO KAYBI KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR"

Kayhan, özellikle demir eksikliği yaşayan kadınlarda yutma zorluğu ve kilo kaybı görülmesi halinde kanser dokusunun söz konusu olabileceğini belirtti. Nazofarenks kanserlerinin genç yaşta da görülebileceğine dikkat çeken Kayhan, "Burun tıkanıklığı, orta kulak iltihabı ve işitme kaybı gibi belirtiler bu tür kanserlerin erken uyarı sinyalleridir" dedi.

"AĞIZ İÇİ KANSERLERİ AFTLA KARIŞTIRILIYOR"

Ağız içi kanserlerinin çoğu zaman aft ile karıştırıldığını söyleyen Prof. Dr. Kayhan, bu nedenle erken teşhisin geciktiğini ifade etti. "Kadınlarda dil kanseri oldukça sık görülüyor. Dudak kanserlerinde ise en büyük neden güneşe maruz kalmak" açıklamasında bulundu. Erken tanı için biyopsinin önemine değinen uzman, "Biyopsi almak, tedaviye hızlı başlamayı sağlar" dedi.

"HPV VİRÜSÜ KADINLARDA KANSERE NEDEN OLUYOR"

Kayhan, HPV virüsünün baş ve boyun bölgesindeki kanserlerde önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekerek, "HPV virüsü oral seks yoluyla bulaşır ve özellikle kadınlarda ilerleyen yaşlarda kansere neden olabilir" dedi. Virüsten korunmanın tek yolunun HPV aşısı olduğunu vurguladı. "HPV'nin yüzlerce tipi var ve bazıları kanserojen. Çok eşlilik bu virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

"ROBOTİK CERRAHİ İLE TEDAVİDE YENİ DÖNEM"

Programın sonunda Prof. Dr. Kayhan, baş ve boyun bölgesindeki kanserlerin tedavisinde robotik cerrahinin kullanılmaya başlandığını belirterek, "Bu yöntem, daha az doku hasarıyla daha kısa sürede iyileşme imkânı sunuyor" dedi. Gelişen teknolojinin erken teşhisle birleştiğinde hastalara büyük avantaj sağladığını da sözlerine ekledi.