Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Ege Güleç Balbay, Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek erken tanı, korunma ve düzenli tedavinin önemini vurguladı.

KOAH'ın ilerlemesiyle birlikte yürüme, merdiven çıkma ve günlük işleri yerine getirme gibi aktivitelerin zorlaşabildiğini belirten Prof. Dr. Balbay, belirtilerin erken dönemde değerlendirilmesinin bireylerin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini korumak açısından önemli olduğunu ifade etti.

"Nefes darlığını yaşlanmaya bağlamayın"

KOAH'ın özellikle 40 yaş üzerindeki, tütün kullanımı veya zararlı solunum maruziyeti bulunan kişilerde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ege Güleç Balbay, hastalığın genç yaşlarda da görülebileceğini hatırlattı. Süregelen öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Balbay, KOAH tanısının hekim değerlendirmesi ve spirometri adı verilen nefes ölçüm testiyle doğrulandığını ifade etti. Risk grubunda bulunan veya solunum yakınmaları yaşayan kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurmasının erken tanı açısından önem taşıdığını belirtti.

Tütün kullanımı ve hava kirliliği önemli risk faktörleri

Sigaranın KOAH'ın başlıca risk faktörlerinden biri olduğunu kaydeden Balbay, sigaraya hiç başlamamanın ve kullanan kişilerin bırakmak için destek almasının akciğer sağlığını korumada en etkili adımlar arasında bulunduğunu ifade etti. Elektronik sigara ve nargilenin güvenli alternatifler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Balbay, ev, araç ve iş yerlerinde tütün dumanına maruz kalmanın önlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Sigara bırakmak isteyen vatandaşların sigara bırakma polikliniklerinden destek alabileceğini hatırlattı.

KOAH'ın yalnızca sigara kullanan kişilerde görülmediğini de vurgulayan Balbay; odun, kömür ve tezek gibi yakıtların dumanının, dış ortam hava kirliliğinin ve iş yerlerinde toz, kimyasal madde, gaz ve dumana maruz kalmanın da hastalık riskini artırabildiğini belirtti.

Akciğer sağlığının temelleri doğumdan önce atılıyor

Akciğer sağlığının temellerinin doğumdan önce atıldığını ifade eden Prof. Dr. Balbay; gebelik ve çocukluk döneminde tütün dumanından uzak durulmasının, yeterli beslenmenin, önerilen aşıların yaptırılmasının ve solunum yolu enfeksiyonlarının uygun şekilde yönetilmesinin sağlıklı akciğer gelişimini desteklediğini dile getirdi.

Düzenli hareket günlük yaşamı destekliyor

KOAH hastalarının nefes darlığı nedeniyle fiziksel aktivitelerden uzaklaşmasının kas gücünün azalmasına ve günlük yaşamın daha da zorlaşmasına neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Balbay, kişiye uygun düzenli egzersizin dayanıklılığı, kas gücünü ve günlük aktiviteleri sürdürme kapasitesini desteklediğini ifade etti. Kısa yürüyüşlerle başlanması, gerektiğinde dinlenme araları verilmesi ve egzersiz süresinin kademeli olarak artırılmasının uygulanabilir bir yaklaşım olduğunu belirten Prof. Dr. Balbay, egzersiz türü ve yoğunluğunun hastalığın şiddetine ve kişinin sağlık durumuna göre sağlık ekibiyle birlikte planlanması gerektiğini vurguladı.

"Enfeksiyonlardan korunma ve tedaviye uyum önem taşıyor"

KOAH hastalarında solunum yolu enfeksiyonlarının ve hastalık alevlenmelerinin önlenmesinin önemine değinen Prof. Dr. Balbay; el hijyeni, uygun havalandırma ve enfeksiyon belirtileri gösteren kişilerle yakın temasın azaltılmasının koruyucu önlemler arasında bulunduğunu belirtti. Grip, pnömokok ve COVID-19 aşılarının yanı sıra yaş ve risk durumuna göre RSV aşısının da güncel öneriler doğrultusunda hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Nefes darlığında belirgin artış, balgam miktarında veya renginde değişiklik ve ateş gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlatan Balbay; inhaler ilaçların reçete edildiği şekilde ve doğru teknikle kullanılmasının, düzenli hekim kontrollerinin ve eşlik eden hastalıkların takibinin tedavi sürecindeki önemine dikkat çekti.

"Her nefes değerlidir"

Vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerinden ücretsiz sağlıklı yaşam danışmanlığı ve sigara bırakma desteği almaya, aile hekimlikleri aracılığıyla uygun sağlık hizmetlerine ulaşmaya ve KOAH izlemlerini düzenli olarak yaptırmaya davet eden Prof. Dr. Balbay, "Her nefes değerlidir. Tütünden uzak durun, belirtilerinizi önemseyin, düzenli hareket edin ve kontrollerinizi sürdürün" mesajını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı