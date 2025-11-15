Haberler

Prof. Dr. Ali Gürlek, yağ enjeksiyonu ile doğal kök hücre tedavisini anlattı

Prof. Dr. Ali Gürlek, yağ enjeksiyonu ile doğal kök hücre tedavisini anlattı
Güncelleme:
Çağımızda fiziksel görünüm ve genç kalma isteği her zamankinden daha önemli hale geldi. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Gürlek, son yıllarda en etkili gençleştirme yöntemlerinden biri olarak yağ enjeksiyonu ile kök hücre tedavisini öne çıkarıyor.

"YAĞ ENJEKSİYONU İLE DAHA GENÇ BİR CİLT MÜMKÜN"

Prof. Dr. Gürlek, "Yaş, güneş, çevresel faktörler ve yerçekimi cildi yıpratıyor. Ancak vücudumuzun kendi yağı, içinde barındırdığı kök hücrelerle cilt gençleştirmede devrim yarattı." dedi.

"HEM DOĞAL HEM KALICI İŞLEM"

Yöntemde, kişinin karın, bel veya uyluk bölgesinden alınan yağ dokusu özel işlemlerden geçirilerek mikro-enjeksiyon tekniğiyle yüz veya vücudun ihtiyaç duyulan bölgelerine enjekte ediliyor. Gürlek, "Bir gram yağ dokusunda kemik iliğinden 35 kat daha fazla kök hücre bulunur. Bu nedenle işlem hem doğal hem kalıcıdır." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ HAFTA SONRA CİLTTE CANLILIK BELİRGİNLEŞİR"

Uygulama sonrası ilk günlerde hafif şişlikler görülebiliyor ancak kısa sürede kayboluyor. Prof. Dr. Gürlek, "Yaklaşık üç hafta sonra ciltte parlaklık, sıkılaşma ve canlılık belirginleşir. Altıncı aya kadar sonuçlar giderek artar." diyerek yöntemin etkisinin uzun süreli olduğunu belirtti.

Ayrıca işlemde alerjik reaksiyon riski bulunmadığını vurgulayan Gürlek, "Kişinin kendi dokusunu kendisine verdiğimiz için doku uyumsuzluğu riski yok. Bu bir doku aşısıdır, kişinin kendi gençlik iksiridir." sözleriyle tedavinin doğallığına dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
