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Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada

Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada
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Bursa İnegöl'de eşya taşımak için kurulan asansör, park halindeki minibüsün üzerine devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüste hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eşya taşımak için kurulan asansör, park halindeki minibüsün üzerine devrildi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Bir evdeki eşyaların nakliyesi için 16 F 7221 plakalı kamyonetin üzerine kurulan eşya taşıma asansörü, park halindeki 06 S 1494 plakalı minibüsün üzerine devrildi. Minibüste hasar oluşurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; asansörün dengeden çıktığını fark eden nakliye firması çalışanının panikle koşup kaçtığı, ardından asansörün minibüsün üzerine devrildiği görüldü. Taşıma asansörü vinçle kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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