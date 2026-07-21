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Tarladaki yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti

Tarladaki yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti
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Ankara Gölbaşı'nda Aziz Balaban, hobi bahçesinde kuru otları temizlemek için yaktığı ateşin sıçramasıyla çıkan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.

ANKARA'da Aziz Balaban (72), bahçesinde kuru otları temizlemek için yaktığı ateşin neden olduğu yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesi Gökçehüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz Balaban, iddiaya göre hobi bahçesindeki kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yanda komşusuna ait tarlaya sıçradı. Balaban, ekili alanda tarladaki yangını söndürmeye çalışırken dengesini kaybederek yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balaban, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Balaban için Ahmet Efendi Cami'sinde bugün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Balaban, namazın ardından gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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