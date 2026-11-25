Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Akman, ekran bağımlılığının cildin yaşlanmasını hızlandırabildiğini belirterek, özellikle bazı hastaların güneş ışınları kadar ekran ışıklarından da filtreler yardımıyla korunması gerektiği uyarısında bulundu.

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak, soğuk hava, güneş ışınları başta olmak üzere birçok etkenin cilt sağlığını bozduğunu söyledi.

Bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazların ekran ışığının da cilt sağlığını doğrudan etkilediğini dile getiren Akman, "Çünkü mavi ışıklar da cildimizde leke yapabiliyor. Bizim gördüğümüz, görmediğimiz ışık filtreleri de cilde hasar verebiliyor. Bu belki herkeste belirgin olmuyor ama yatkın kişilerde lekelenmeyi artırabiliyor. Hassasiyeti olan kişilerde çok daha artırıyor. O yüzden daha geniş bir spektrumlu filtre içeren ürünler kullanmak gerekiyor." diye konuştu.

Akman, vitiligo (ala) hastalığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, mavi ışığın da derideki pigment kaybını artırabileceğini vurguladı.

"Bazı ülkelerde ev ve araç camlarında filtre kullanılıyor"

Bazı rahatsızlıkları olanların cildinin ışıktan daha hızlı etkilenebildiğine dikkati çeken Akman, şunları kaydetti:

"İmmünsüpresif (bağışıklık baskılayıcı ilaçların), melazma, lupus eritematozus (kelebek hastalığı), xeroderma pigmentosum (güneşin ultraviyole ışınlarının DNA'ya verdiği hasarın vücut tarafından onarılamaması sonucu gelişen nadir ve kalıtsal bir genetik hastalık) hastaları olabilir. Hepsinin farklı nedenlerle ışığa duyarlılıkları, hassasiyetleri var ya da ışıkla tetiklenen alerjiler var. Dolayısıyla bunların hepsi özel bir şekilde yaz kış tüm ışıklardan korunmaları gerekiyor. Ekran bağımlılığı cildin yaşlanmasını hızlandırabiliyor. Hatta ekranlara da filtreler getirilebiliyor. Sadece ekranlara değil, araçlara da yapılabiliyor. Mesela Avustralya gibi ülkelerde bu enlem, boylamdan dolayı güneşin açıları da etkileyebilir. Cilt tipleri de genetik yapıları da etkileyebilir. Kanser riski artmış bölgelerde araçlara, evdeki camlara kadar koruyucu filtreler kullanılabiliyor. Giysilerine, mayolarına kadar ışıktan koruyan malzemeler kullanılıyor."

Kaynak: AA