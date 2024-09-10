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Prenses Charlotte'un anne ve babasının öpüşmesine verdiği komik tepki, Kraliyet hayranlarını gülümsetti

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Galler Prensesi Kate, kemoterapi tedavisini tamamladığını ve artık iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı. Kraliyet ailesi tarafından yayınlanan videoda, zorlu bir sağlık sürecinden geçtiğini belirten Prenses, son dokuz ayın ailesi için çok zor geçtiğini ifade etti. Tedavisinin ardından yenilenmiş bir umut ve hayata karşı takdir duygusu hissettiğini vurgulayan Kate, odak noktasının artık kanserden uzak kalmak olduğunu söyledi. Başbakan Sir Keir Starmer, Prenses'e tam iyileşme dileklerini iletti.

Galler Prensesi Kate, kemoterapi tedavisini tamamladığını duyurdu. Kraliyet ailesi tarafından yayınlanan üç dakikalık duygusal bir videoda, 43 yaşındaki Prenses, zorlu bir sağlık sürecinden geçtiğini ve artık iyileşme yolunda olduğunu açıkladı.

Videoda Kate, eşi Prens William ve üç çocuğuyla birlikte Norfolk'ta görülüyor. Prenses, son dokuz ayın ailesi için çok zor geçtiğini belirterek, "Kanser yolculuğu karmaşık, korkutucu ve öngörülemez" dedi.

Kate, tedavisinin ardından "yenilenmiş bir umut ve hayata karşı takdir duygusu" hissettiğini söyledi. Prenses, odak noktasının artık "kanserden uzak kalmak" olduğunu vurguladı.

Videoda dikkat çeken bir an, Prenses Charlotte'un anne ve babasının öpüşmesine verdiği komik tepki oldu. Sosyal medyada bu an büyük ilgi gördü.

Başbakan Sir Keir Starmer, Prenses'e tam iyileşme dileklerini iletti.

Saray kaynakları, Kate'in önümüzdeki aylarda sınırlı sayıda kamu etkinliğine katılacağını, ancak tam iyileşme sürecinin uzun olacağını belirtti. Prenses, Kasım ayındaki Earthshot Ödülleri'ne katılmayacak, bunun yerine ailesine destek olmak için Birleşik Krallık'ta kalacak.

Kate, Ocak ayında karın ameliyatı geçirmişti. Daha sonra kanser teşhisi konulmuş ve Şubat sonunda tedaviye başlanmıştı. Kensington Sarayı, Prenses'in 2025 yılındaki program planlarının tıbbi tavsiyelere göre şekilleneceğini açıkladı.

Prenses, mesajını diğer kanser hastalarına umut vererek sonlandırdı: "Karanlıktan ışık doğabilir, o halde bu ışığın parlak parlamasına izin verin."

Prenses Charlotte'un anne ve babasının öpüşmesine verdiği komik tepki, Kraliyet hayranlarını gülümsetti

Prenses Charlotte'un anne ve babasının öpüşmesine verdiği komik tepki, Kraliyet hayranlarını gülümsetti

Prenses Charlotte'un anne ve babasının öpüşmesine verdiği komik tepki, Kraliyet hayranlarını gülümsetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

Prenses Charlotte Kate Middelton Prens William Charlotte Galler Sağlık Dünya

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Yorumlar (1)

Sabri:

iyi örnek aile utanacaklarina biz yapsak ahlaksız oluruz işte duzen sistem ayrımcılık bu

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