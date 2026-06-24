Prematüre ikizlerden biri helikopter ambulansla Niğde'ye nakledildi

Niğdeli bir ailenin 32 haftalık sezaryen doğumla dünyaya gelen prematüre ikiz bebeklerinden biri, tedavisinin sürdürülmesi amacıyla helikopter ambulansla Kayseri'den Niğde'ye nakledildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen prematüre ikiz bebeklerden birinin yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle nakline karar verildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans ile gerçekleştirilen nakil kapsamında bebek, Kayseri'den alınarak Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Helikopter ambulansla Niğde'ye ulaştırılan bebek, Niğde 112 Başhekimliği ekipleri ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personelinin koordinasyonunda teslim alınarak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. İkiz kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenilirken, Niğde'ye nakledilen bebeğin tedavisinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürdürüldüğü belirtildi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sağlık ekiplerimiz tarafından nakil süreci titizlikle yürütüldü. Nakledilen bebeğin tedavisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürdürülüyor. Minik bebeğin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı