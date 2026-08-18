Bartın'da Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken Akrabasına Çarptı

Bartın'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, girdiği ara sokaktaki evinin önünde akrabasına çarptı. Olayda sürücü ve çarptığı yakını yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Karaköy Mahallesi Zeybekler Sokak'ta uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki B.N. idaresindeki 74 AAV 677 plakalı otomobil, çıkmaz sokağa girdi. Otomobil, evinin önündeki yolda bulunan 16 yaşındaki E.Z'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle aracın ön camı patlarken, çıkan ses üzerine evden çıkan sürücü ve yaralının yakınları, kazada ağır yaralan E.Z. ve hafif yaralanan sürücü B.N'yi başka bir araçla özel Hastaneye götürdü. Kaçan aracı çıkmaz sokakta bulan trafik ekipleri olay yerinde kan izlerini görünce takviye ekip istedi. Bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde sürücünün ehliyeti bulunmadığı ve çarptığı yaralanın ise akrabası olduğu öğrenildi. İlk müdahalenin ardından sürücü B.N'nin ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, bağlanan araç ise çekici yardımı ile Yediemin otoparkına çekildi.

Yaralı E.Z'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı