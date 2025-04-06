Podolog Beste Altınordu'dan ayak sağlığı uyarıları

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Podolog Beste Altınordu, Haberler.com stüdyosunda Meral Karadağ'ın konuğu olarak önemli açıklamalarda bulundu. Ayak sağlığının genel sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çeken Altınordu, doğru ayakkabı seçimi, tırnak bakımı ve özellikle diyabet hastalarına yönelik dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde anlattı.

YANLIŞ AYAKKABI SEÇİMİ CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Beste Altınordu, yanlış ayakkabı tercihlerinin hem kısa vadede hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Ayakkabı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın, ayağın anatomik yapısına uygunluk olduğunu vurgulayan Altınordu, "Ayakkabı seçerken her zaman en uzun parmağımıza göre tercih yapmalıyız. Ayağın ön kısmına baskı yapan, dar ve sivri burunlu ayakkabılar uzun vadede parmak deformasyonlarına ve nasır oluşumuna neden olabilir" ifadelerini kullandı.

AYAKKABILARIN NEFES ALABİLİR OLMASI GEREKİYOR

Ayakkabıların sadece şık görünmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Altınordu, malzeme kalitesinin ve ayakkabının hava geçirgenliğinin çok önemli olduğunu belirtti. "Seçtiğimiz ayakkabıların her zaman nefes alabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde nemli ve havasız kalan ayakta mantar gibi enfeksiyonlar kolayca gelişebilir," diyerek uyarıda bulundu.

TOPUKLU AYAKKABI KULLANIMINA SINIR GETİRİLMELİ

Özellikle kadınların sıklıkla tercih ettiği topuklu ayakkabılara da değinen Altınordu, bu tür ayakkabıların uzun süreli kullanımının ayak sağlığını tehdit ettiğini söyledi. "Topuklu ayakkabı giyilecekse topuk boyu 10 cm'yi geçmemeli ve uzun saatler boyunca giyilmemelidir. Sürekli topuklu ayakkabı kullanımı, ayak tabanında ağrıya, parmak deformasyonlarına ve bilek rahatsızlıklarına yol açabilir," şeklinde konuştu.

MANTAR TEDAVİSİ SONRASI HİJYENE DİKKAT

Altınordu, ayak mantarı tedavisi sonrasında kişisel hijyenin ve kullanılan eşyaların temizliğinin büyük önem taşıdığını belirtti. "Mantar tedavisi gördükten sonra mutlaka ayakkabılarımızı, terliklerimizi ve çoraplarımızı temizlemeli ya da mümkünse değiştirmeliyiz. Aynı eşyaların kullanılması, tedaviden sonra yeniden enfeksiyon riskini artırır," diyerek uyarılarını sürdürdü.

DİYABET HASTALARI DAHA DİKKATLİ OLMALI

Diyabet hastaları için ayak sağlığının ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Altınordu, "Diyabetik hastalarda sinir hasarı ve dolaşım problemleri görülebilir. Bu nedenle ayak yaraları geç fark edilebilir ve ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Diyabet hastalarının düzenli olarak ayak kontrolü yapması ve özel ayakkabılar tercih etmesi hayati önem taşır," dedi.

AYAK SAĞLIĞI GENEL SAĞLIĞIN AYNASIDIR

Son olarak ayak sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Beste Altınordu, "Ayaklarımız vücudumuzun taşıyıcısıdır. Onlara gereken özeni göstermezsek, günlük yaşantımızda ciddi kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Doğru bakım, uygun ayakkabı ve hijyenik alışkanlıklarla birçok sorunun önüne geçebiliriz," diyerek sözlerini tamamladı.