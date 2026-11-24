Daha genç ve dinlenmiş görünmek amacıyla tercih edilen botoks ve dolgu uygulamaları, uygun olmayan ürünlerin kullanılması veya işlemin yetkin olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlker Altundağ, sahte botulinum toksin ürünleriyle ilişkili zehirlenmelerin solunum güçlüğüne, dolgu maddesinin yanlışlıkla damara verilmesinin ise nadiren görme kaybına kadar uzanan sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Son yıllarda cerrahi olmayan estetik uygulamalara ilginin arttığını belirten Dr. Altundağ, kısa sürede gerçekleştirilebilen işlemlerin de tıbbi riskler taşıyabileceğini söyleyerek, "Daha genç, daha dinlenmiş ve daha canlı bir görünüme kavuşmak isteyen kişiler tarafından cerrahi olmayan estetik uygulamalara ilgi giderek artıyor. Kısa sürede uygulanabilmeleri ve günlük yaşama hızlı dönüş imkanı sunmaları, dolgu ve botulinum toksin işlemlerini oldukça popüler hale getiriyor. Ancak bu popülerliğin gölgesinde, üzerinde yeterince durulmayan önemli bir konu var ki o da güvenlik. Çünkü estetik bir işlem, yalnızca birkaç dakikada tamamlanan bir uygulamadan ibaret değildir. Kullanılan ürünün niteliği, uygulamayı gerçekleştiren kişinin yetkinliği ve muhtemel komplikasyonlara müdahale edebilme kapasitesi, elde edilecek estetik sonuç kadar önemlidir" dedi.

"Sahte botoks ürünleri ciddi zehirlenmelere neden olabilir"

Botulinum toksinin uygun dozlarda ve doğru endikasyonlarda hem estetik hem de tıbbi amaçlarla kullanılabildiğini anlatan Dr. Altundağ, "Son yıllarda sahte, ruhsatsız veya yasal tedarik zinciri dışında temin edilen ürünler önemli bir sağlık riski oluşturmaktadır. İçeriği ve üretim şartları güvenilir olmayan ürünlerde etkin madde miktarı, saflık ve kalite konusunda belirsizlikler bulunabilir. Uygun olmayan saklama ve taşıma şartları da ürün güvenliğini etkileyebilir. Özellikle sahte botulinum toksin ürünleriyle ilişkili ciddi zehirlenme vakaları, bu konunun yalnızca estetik bir tercih olmadığını açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"Dolgu maddesinin damara verilmesi görme kaybına yol açabilir"

Dolgu işlemlerinin de yalnızca yüzün görünümünü değiştiren basit uygulamalar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Altundağ, "Dolgu maddeleri yüzün belirli bölgelerinde hacim kazandırmak ve konturları düzenlemek amacıyla kullanılır. Ancak dolgu uygulamalarında da riskler hafife alınmamalıdır. Dolgu maddesinin yanlışlıkla bir damara verilmesi, kan akımının bozulmasına ve dokularda hasara yol açabilir. Özellikle yüz bölgesindeki damar tıkanıklıkları, ciltte kalıcı doku kaybına, nadiren de görme kaybına neden olabilir. Enfeksiyonlar, iltihabi reaksiyonlar ve kalıcı şekil bozuklukları da muhtemel komplikasyonlar arasındadır" diye konuştu.

"Estetik uygulamalardaki başarı kırışıklıkların azalması ile ölçülmez"

Botoks ve dolgu yaptırmayı düşünen kişilerin öncelikle uygulamayı gerçekleştirecek kişinin yetkinliğini sorgulaması gerektiğini belirten Dr. Altundağ, "İlk adım, işlemi kime yaptıracağımıza doğru karar vermektir. Ayrıca estetik uygulamalarda başarı, yalnızca kırışıklıkların azalması veya yüzün daha dolgun görünmesiyle ölçülmez. Doğal yüz ifadesinin korunması, kişinin beklentilerinin gerçekçi olması ve gereksiz müdahalelerden kaçınılması da başarılı sonucun bir parçasıdır" dedi.

"Bu belirtiler gelişirse vakit kaybetmeyin"

Estetik işlemler sonrasında ortaya çıkabilecek bazı belirtilerin acil müdahale gerektirebileceğine dikkat çeken Dr. Altundağ, "İşlem sonrasında şiddetli ya da giderek artan ağrı, ciltte beyazlaşma veya belirgin renk değişikliği, görme bozukluğu gibi belirtiler gelişirse vakit kaybetmeden acil tıbbi değerlendirme gerekir. Botulinum toksin uygulamasından sonra yutma veya solunum güçlüğü gelişmesi de acil yardım gerektiren bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı