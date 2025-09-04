Perge Antik Kenti'nde Sağlıklı Yaşam Etkinliği Düzenlendi

Antalya'da UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Perge Antik Kenti'nde sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek için etkinlik gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Aksu ilçesinde bulunan ve Anadolu'daki en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olmasının yanı sıra mermer heykeltıraşlığıyla da ünlü Perge Antik Kenti'nde program düzenlendi.

Katılımcılar, ellerinde "Sağlığınız için 10 bin adım", "Sağlık için harekete geç", "Sağlıklı beslen mutlu yaşa", "Dijital dünyayı yönet hayatı kaçırma", "Sigarayı atın hayatı tadın" yazılı döviz ve pankartlar taşıyarak, tarihi kentte yürüyüş yaptı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki antik kentin Sütunlu Cadde'sinde, katılımcıların ve antik kenti ziyaret edenlerin vücut kitle endeksi ölçüldü.

Antik dönemde Pamfilya bölgesine başkentlik yaptığı bilinen tarihi alanı gezen bazı yabancı turistler de etkinliğe katılarak vücut kitle endeksi ölçümü yaptırdı. Programda müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

"Koruyucu sağlık önemli"

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, yaptığı konuşmada, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık temasıyla farkındalık çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine işaret eden Özkan, "Sağlıklı kalmak için beslenme çok önemli. Beslenme anne karnında başlar. Doğum, doğumdan sonra anne sütüyle beslenmeye kadar hepsi çok önemli. Erken dönemde anne sütünü almak, ileri aşamada bazı kanserlerden ve birçok hastalıktan koruyor." diye konuştu.

Özkan, koruyucu sağlık hizmetlerinde aile hekimlerinin önemli görev üstlendiğini belirterek, aile hekimlerinin iş yükünü azaltmak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Tarihi atmosferde sağlıklı yaşama dikkati çekerek farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Turistler de burada. Sağlıkta ülke olarak buradaki turistlerin ülkelerinden çok daha ilerideyiz. Tarihi misyonumuz var, İbn Sina'dan gelen bir kültürümüz var. Onun yazdığı 'El-Kanun fi't-Tıb' kitabı Avrupa'da 600 yıl ders kitabı olarak okutuldu. Onların torunları olarak sağlık hizmeti sunumuna önderlik ediyoruz. Antik kentte boy ve ağırlık ölçümünün yanı sıra sigara bırakmaya teşvik edecek çalışmalar yapıyoruz."

Programa, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Antalya Halk Sağlığı Başkanı Hacer Nur Yüce, sağlık çalışanları, vatandaşlar ve turistler katıldı.