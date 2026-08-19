Patnos'ta dirsek ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Patnos Devlet Hastanesi'nde, dirsek ekleminde hareket kısıtlılığı ve ağrı şikayeti yaşayan 36 yaşındaki Emrah Demir, Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mevlüt Büyük tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kolunu rahat bir şekilde kullanamayan ve sık sık ağrı yaşayan Emrah Demir (36), tedavi için Patnos Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın dirsek eklemi içerisinde hareketi kısıtlayan serbest kıkırdak parçalarının bulunduğu tespit edildi.

Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mevlüt Büyük tarafından yapılan dirsek eklemi sinovyal kondromatozis - dirsek artroskopisi operasyonunda, kapalı cerrahi yöntemle ekleme girilerek hareketi kısıtlayan serbest cisimler çıkarıldı. Ameliyatta, en büyüğü yaklaşık 1,5 santimetre olan toplam 6 serbest kıkırdak cismi eklem içerisinden temizlendi.

"Toplam 6 serbest cismi eklem içerisinden temizledik"

Ameliyat hakkında bilgi veren Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Mevlüt Büyük, "Hastamızda dirsek ekleminin içerisinde hareketi kısıtlayan ve şikayetlere neden olan serbest kıkırdak parçaları mevcuttu. Artroskopik, yani kapalı cerrahi yöntemle ekleme girerek bu parçaları çıkardık. En büyüğü yaklaşık 1,5 santimetre olan toplam 6 serbest cismi eklem içerisinden temizledik. Hastamızın dirsek fonksiyonlarını yeniden kazanmasını ve günlük yaşamına daha rahat devam etmesini hedefliyoruz" dedi.

"Artık kolumu çok rahat kullanabiliyorum"

Ameliyat sonrası yaşadığı değişimden memnun olduğunu belirten Emrah Demir ise "Ben kolumu rahatlıkla kullanamıyordum, çok sık ağrılar çekiyordum. Ameliyattan sonra artık kolumu rahatlıkla kullanabiliyorum. Manuel araba kullanamıyordum, şimdi çok rahat bir şekilde kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Patnos'ta bu tür operasyonların gerçekleştirilebilmesinin vatandaşlar açısından önemli olduğunu vurgulayan Demir, "İlçemizde bu tür ameliyatların yapılması biz vatandaşlar için çok iyi. Uzak yerlere gitmeden, ekstra masraf yapmadan tedavi olabiliyoruz" diye konuştu.

Patnos Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon, ilçe ve çevresinde yaşayan vatandaşların ileri düzey sağlık hizmetlerine kendi bölgelerinde ulaşabilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı