Pandeminin lokomotif hastanesinde 2'nci Covid-19 yoğun bakımı açıldı

COVİD-19 ile mücadelede lokomotif olan Ankara Şehir Hastanesi'nde vaka sayılarındaki yükseliş ile birlikte pandemi yoğun bakım alanları yeniden açılmaya başladı. Haziran ayında 1 olan Covid-19 yoğun bakım alanı, şimdi 2'ye yükseldi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde vaka sayılarının düşmesiyle birlikte yoğun bakım ünitesi sayısı 10'dan 1'e kadar düştü. Haziran ayı başında 1 olan 24 yataklı Covid-19 yoğu bakım alanı, son dönemde vakalardaki artış ile birlikte 2'ye yükseldi. Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Covid-19 yoğun bakım alanında yatan hasta sayısında artış olduğunu belirterek, "Bir Covid-19 yoğun bakım alanında 24 hastamız oluyor. Pik olan dönemde 10 adet alanımızı Covid-19 için ayırmıştık. İhtiyaca göre de tavır ve şekil alabildik. Çok hızlı aksiyon alan bir hastaneyiz bu anlamda. Haziran ayının başında bu alan 1'e kadar düştü. Şuanda bir kıpırdanma var. Yeniden aksiyon alıyoruz. Servislerde de vaka sayısının artmasıyla hasta sayımız artıyor. Ama bir yandan iyileşme sürecini tamamlayanlar da taburcu edilerek o dönüşüm sürekli sağlanıyor. Covid-19 servislerinde de yüzde 35-40 oranında bir artış söz konusu" dedi.

"Biz büyük bir hastane olmamız nedeniyle çok sayıda servis alanını ve yoğun bakım alanını Covid-19 için ayırmıştık. Pikin en ağır olduğu dönemlerde bu alanlarda yüzde 100'e yakın bir doluluk oranı ile çalışıyorduk. Daha sonra vaka sayılarının giderek azalması ve özellikle Haziran ayının başlarında bunun etkisinin azaldığını iyice görmemizle birlikte Covid-19 olmayan hastalarımıza hizmet vermeye devam ettik. Fakat son 2-3 haftadır yine bir kıpırdanma var. Covid-19 sayılarında artış söz konusu. Bu artış hastanemize yansıdı; ama önceki pikler gibi ağır değil tabii ki. Önümüzdeki günler bize daha açık ve net bir şekilde gösterecek özellikle bu son bayram döneminin etkilerini."