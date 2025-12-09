Denizli'de tam kapalı bel fıtığı ameliyatlarında hastalar aynı gün taburcu ediliyor

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde (PAÜ) tam kapalı cerrahi yöntemle ameliyat edilen hastalar, aynı gün taburcu edilebiliyor.

PAÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Barış Albuz, AA muhabirine "Full Endoskopik Diskektomi Sistemi"nin hızlı iyileşme süreci ve düşük komplikasyon oranları nedeniyle hem hastalar hem de cerrahlar tarafından tercih edildiğini söyledi.

Yöntemin özellikle ileri yaş ve ek hastalığı bulunan hastalarda önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Albuz, yaklaşık 8 milimetrelik bir cilt kesisiyle gerçekleştirilen tam kapalı ameliyatlarda anatomik boşluklardan ilerleyen endoskopik sistemlerin kullanıldığını, bunun da doku hasarı, kanama ve enfeksiyon riskini belirgin şekilde azalttığını belirtti.

Klasik cerrahi yöntemlere göre çok daha küçük bir kesiyle işlem yaptıklarını ifade eden Albuz, şunları kaydetti:

"Mikroskobik cerrahide cilt kesilerimiz yaklaşık 4-5 santimetre, bu kapalı yöntemle ise 8 milimetre. Normalde mikroskobik cerrahilerde fıtığa ulaşabilmek için kemik dokusundan bir miktar almamız gerekiyor. Fakat bu yöntemle bunu yapmamıza çoğu zaman gerek kalmıyor ve hastalarımızın ağrıları çok daha az oluyor. Normal hayatlarına çok daha hızlı dönebiliyorlar. O bölgeye daha az hasar verdiğimiz için kanama ve enfeksiyon riskimizde çok daha az oluyor. Hastalarımız ameliyat olduktan yaklaşık 2-3 saat içerisinde yürümeye başlayabiliyorlar ve 4-5 saat sonra da taburcu olabiliyorlar. "

Albuz, masa başı işlerde çalışanların bir iki gün içinde, ağır işlerde çalışanların ise 2-3 hafta içinde işlerine dönebildiğini söyledi.

Tam kapalı cerrahi yöntemin her hastaya uygulanamayacağının altını çizen Albuz, fıtığın büyüklüğü ve konumunun yanı sıra hastanın daha önce ameliyat geçirip geçirmediği ile ek hastalıklarının bulunmasının yöntem seçiminde belirleyici olduğunu ifade etti.