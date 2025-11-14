Haberler

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Belediye Başkanı Bekir Aydın, kardeşinin evinde rahatsızlanarak düştü ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURSA Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, ziyaretine gittiği kardeşinin evinde tansiyona bağlı olarak dengesini kaybedip düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Belediye Başkanı Bekir Aydın, akşam saatlerinde ziyaretine gittiği kardeşinin evinde rahatsızlandı. Tansiyon düşmesine bağlı baygınlık geçirip düşen Aydın'a ilk müdahaleyi aile bireyleri yaptı. Ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Aydın, burada müşahede altına alındı. Başkan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre doktor kontrolünde tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
