Haberler

Organ Bağışı: Hayat Kurtarmanın Önündeki Engeller

Organ Bağışı: Hayat Kurtarmanın Önündeki Engeller
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medicana Sağlık Grubu uzmanları, Türkiye'deki organ bağışının toplumsal önyargılar nedeniyle yetersiz kaldığını vurguladı. Organ bağışının önemine dikkat çekmek için yapılan açıklamalarda, örf ve adetlerin yanı sıra yaş ve dinin etkileri ele alındı.

ORGAN bağışının birçok hayatı kurtarabileceğini vurgulayan Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ulaş Sözener Türkiye'de özellikle toplumsal önyargıların bu konuda en büyük engel olduğunu belirterek, "Önyargılar değil organlar yaşasın" çağrısında bulundu.

Türkiye, canlı donörlerden yapılan organ nakillerinde dünyada 2. sırada yer alırken, kadavradan yapılan nakillerde ise 53. sırada bulunuyor. Medicana International Ankara Hastanesi Organ Nakli Merkezi ekibi, bu farkın temel nedeninin toplumsal önyargılar sebebi ile organ bağışının yetersizliği olduğunu ifade etti. Dini gerekçelerin yanı sıra, yaşlı veya sağlığının iyi olmadığını düşünen pek çok kişinin organ bağışından kaçındığını belirten Medicana International Ankara Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Hemşire Necla Özşeker, şu ifadeleri kullandı:

"Organ bağışının dinen caiz olmadığı düşünülür. Oysa Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere pek çok İslam otoritesi organ bağışını insanlığa hizmet olarak görmektedir. Pek çok din, organ bağışını insanlık adına yapılan değerli bir yardım olarak kabul eder. Bir diğer önyargı da yaşla ilgilidir; yaşlı kişilerin organlarının işe yaramayacağı düşünülür. Oysa organın uygunluğu yaştan çok sağlık durumuna bağlıdır. Değerlendirme nakil ekibi tarafından yapılır ve yaş bağışa engel değildir."

'BEYİN ÖLÜMÜ GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR DURUMDUR'

Her gün en az 10 kişinin organ bulamadığı için hayatını kaybettiğini belirten Medicana International Ankara Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Genel Cerrah Doç. Dr. Ulaş Sözener ise şu bilgileri paylaştı:

"Bir diğer önyargı beyin ölümüyle ilgilidir. Bazı bireyler, organ bağışçısı olurlarsa doktorların onları kurtarmayacağını ve organlarını hemen alacaklarını sanıyor. Oysa doktorların en temel görevi hastayı yaşatmaktır. Organ bağışı kararı ancak beyin ölümü kesinleşip bağımsız bir heyet tarafından onaylandıktan sonra gündeme gelir. Beyin ölümü gerçekleşmeden hiçbir işlem yapılamaz. Beyin ölümü de geri dönüşü olmayan bir durumdur. Koma ya da bitkisel hayattan farklıdır; beyin fonksiyonları tamamen durmuştur ve tıbben kesin ölüm olarak kabul edilir."

'BİR KİŞİ SEKİZ HAYATA UMUT OLABİLİR'

Yeni yönetmelikle artık birkaç dakika içinde e-Devlet üzerinden organ bağışçısı olmanın mümkün olduğunu da belirten Hem. Özşeker, şunları da ekledi:

"Bir organ bağışçısı; iki kişiye böbrek, bir kişiye karaciğer, bir kişiye kalp, iki kişiye akciğer, iki kişiye kornea olmak üzere birçok kişiye hayat verebilir. 89 yaşındaki birinden alınan böbreği nakil yaptık. Yaş bir engel değildir. Bir bağış, birçok canı yeniden yaşama döndürebilir. 7'den 70'e herkes organ bağışçısı olarak hayatlara dokunabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.