Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı
Ordu'da şişkinlik ve halsizlik şikayetiyle hastaneye giden Atiye A.'nın (70) karnında tespit edilen 5 kilogramlık kitle, 2 saat süren ameliyatla alındı.

  • Ordu Devlet Hastanesi'nde bir hastanın karnından 5 kilogram ağırlığında ve 24 santimetre boyunda kitle çıkarıldı.
  • Kitle ameliyatla çıkarıldı ve patoloji laboratuvarına gönderildi.
  • Ameliyatı Op. Dr. Selim Akçay gerçekleştirdi ve operasyon başarılı geçti.

Altınordu ilçesinde yaşayan Atiye A., karnındaki şişkinlik ve halsizlik nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen Atiye A., ameliyata alındı.

KARNINDAN 5 KİLOGRAMLIK KİTLE ÇIKTI

Op. Dr. Selim Akçay tarafından yapılan ameliyatta, Atiye A.'nın karın bölgesinde 24 santimetre boyunda, 5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı. Çıkarılan kitle incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

"OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ"

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Selim Akçay, "Bu tür büyük kitlelerde erken teşhis ve düzenli kontroller hayati önem taşımaktadır. Hastamızın operasyonu başarılı geçti, genel durumu şu anda stabil" dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise "Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Selim Akçay ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik eder, hastamıza acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Sağlık
Haberler.com
