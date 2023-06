Op. Dr. Ufuk Yılmaz: "Tüp bebekte gebelik başarımız dünya oranının üstünde"

Medical Park Karadeniz Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ufuk Yılmaz:

"Fast food ve hormonlu gıdaların çok tüketilmesi yumurta rezervini azaltıyor"

TRABZON - Medical Park Karadeniz Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ufuk Yılmaz, tüp bebek tedavisinde artık taze embriyo transferi yapmadıklarını, bütün hastalara dondurulmuş transfer gerçekleştirdiklerini belirtti. Op. Dr. Yılmaz, "Yumurtası az olanlarda yumurta biriktiriyoruz. Genetiğe gönderiyoruz, sağlıklı embriyoyu buluyoruz. Ondan sonra transfer yapıyoruz. Bu hastalarda böylece başarı şansımızı yüzde 60'ların üzerine çıkartıyoruz. Şuanda merkezimizin gebelik başarısı ortalama yüzde 75. Bu dünya oranının üstünde" dedi.

Tıp teknolojisinin en hızlı geliştiği alanların başında gelen tüp bebek tedavisi ile her yıl binlerce çift çocuk sahibi oluyor. Tüp bebek tedavisinde uygulanan teknikler ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Medical Park Karadeniz Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Ufuk Yılmaz, çiftlere uyarılarda bulundu. Tüp bebek tedavisinin yardımcı üreme teknikleriyle çocuk sahibi olma yöntemi olduğunu hatırlatan Op. Dr. Yılmaz, "Hastadan yumurtanın ve spermin dışarıya alınması ve dışarıda döllenmesi, döllendikten sonra embriyonun oluşması ve embriyonun tekrar rahim içerisine yerleştirilmesi olarak adlandırabiliriz. Tüp bebek tedavi için şartlarımız var. Genelde adetli dönemde başlanıyor ama hastanın ilk önce uygun olması gerekiyor. Daha önce basit tedavileri denemişse aşılamaları bitirmişse ya da sperm ve yumurta yoksa direk olarak tüp bebek başlanabiliyor. Başlangıç ise adetin 2. veya 3. günü oluyor. Tüp bebek denemesinde aslında bir sınır yok. Ama ilk 2 deneme her zaman en başarılı denemelerdir. 2'den sonraki denemeler her zaman için daha problemli hale geliyor. Hastalara özel tekitler ve özel testler yapılmasını gerekiyor. Tüp bebek denemelerinde bir taze tedavi yapıldıktan sonra 3 ay sonra yeni bir tedavi yapılmasını istiyoruz. Senede hastanın 3 deneme yapmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Günümüz çağı hastalığı azalmış yumurta rezervi"

Günümüz çağı hastalığının azalmış yumurta rezervi olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yılmaz, "Artık toplumda ne yazık ki evlenme yaşı gecikiyor, kişi iş hayatına atılıyor, kariyer derken çocuk daha geri plana bırakılıyor. Tabi bu durumda yaş ilerledikçe hastaların gebe kalma oranları düşüyor. Günümüz çağının hastalığı olarak azalmış yumurta rezervini özellikle çok sık olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu hastalarda özel teknikler kullanıyoruz. Kişiye özel tedaviler yapıyoruz. Özellikle havuzlama dediğimiz biriktirme tedavileri, embriyolardan genetik inceleme yine monosit aşısı dediğimiz vücuttaki doğal öldürücü hücrelerin gebeliği engellemesine bağlı olarak bunun özel bir testle ortaya çıkarılması ve sonucunda da hastaya bir rahim içi aşısı uygulanarak özellikle 3-4 denemede gebe kalamayan hastalarda böyle bir tedavi kullanılıyor. Böylelikle hamile kalmalarını sağlanabiliyor" diye konuştu.

"Hormonlu gıdaların çok fazla tüketilmesi yumurta rezervinin azalmasına sebep oluyor"

Kişilerin beslenmeye çok dikkat göstermesi gerektiğini işaret eden Op. Dr. Yılmaz, hormonlu gıdalardan uzak durulmasını gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Azalmış yumurta rezervi dediğimiz hastaların bu kadar erken yaşlarda artık yumurtalarının azalmasını biz aslında toplumun zaman içerisinde geliştirmiş olduğu beslenme bozukluklarına bağlıyoruz. Fast food, pizzalar, pideleri yemek, doğal olmayan besinler, hormonlu gıdaların çok fazla tüketilmesi bu tarz yumurta rezervi azalmasına sebep oluyor. Bu yüzden biz hastalarımıza doğal beslenin, yağdan uzak beslenin özellikle kadınlar için sigara çok ciddi bir faktör. Sigara kesinlikle içmelerini istemiyoruz. Süt, yoğurt, peynir bunların tüketilmesi yine antioksidanı yüksek C vitamini yüksek gıdaların özellikle yeşil biber olsun portakal ve limon tarzı yiyeceklerin tüketilmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başarı oranımız dünyanın bir tık üstünde"

Tüp bebek tedavisinde taze transfer yapmadıklarını belirten Op. Dr. Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Hastayı değerlendiriyoruz. Gebelik şansı daha düşük durumdaki hastalar için yumurta havuzlama sistemini çok sık kullanıyoruz. Artık taze transfer hiç yapmıyoruz. Bütün hastalarımızı dondurulmuş transfer olarak gerçekleştiriyoruz. Yumurtası az olanlarda yumurta biriktiriyoruz. Genetiğe gönderiyoruz, sağlıklı embriyoyu buluyoruz. Ondan sonra transfer yapıyoruz. Bu hastalarda böylece başarı şansımızı yüzde 60'ların üzerine çıkartıyoruz. Şuanda merkezimizin gebelik başarısı ortalama yüzde 75. yüzde 62'i de eve çocuk getirme oranımız var ki bu dünya oranının bir tık üstünde."

"Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda'dan hastalarımız oluyor"

Tüp bebek tedavisine yurtdışından talep olduğunu dile getiren Op. Dr. Yılmaz, "Özellikle komşumuz Gürcistan'dan bu konuda çok ciddi bir talebimiz var. Oradaki tedavi tekniklerinin biraz daha geri kalmasına bağlı olarak çok fazla hastamız geliyor. Yine yurtdışında Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda'dan hastalarımız oluyor. Oradaki kurallar çok katı. Çocuk sahibi olsun ya da olmasın çok önemsenmiyor. 1-2 deneme yapıyor oldu ya da olmadı farklı tekniklere gitmiyorlar. O yüzden Hollanda'da, Belçika'da başarısız denemeleri olan hastalar bize geliyorlar. Biz burada tedavilerini düzenliyoruz, yapıyoruz ve hastalar gebe olarak oraya geri gidiyorlar" açıklamasında bulundu.

"Yaş, evlilik geciktiriliyor, kariyer nedeniyle ertelemeler yapılıyor"

40 yaşından sonra hastaların gebe kalma şansının çok azaldığını söyleyen Op. Dr. Yılmaz, "Hastalarımıza çocuk sahibi olmak için geç kalmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yaş, evlilik geciktiriliyor, kariyer nedeniyle ertelemeler yapılıyor. En azından hastalarımız evlendikten sonra bir yumurta rezervlerini kontrol ettirip bir problemleri olup olmadığına baktırmalarını çok tavsiye ediyoruz. Varsa geç kalmadan tedaviye başlamalarını özellikle istiyoruz. 40 yaşından sonra ne yaparsanız yapın hastanın gebe kalma şansı çok çok azalıyor" dedi.

"Üçüz hastayı hiç unutamıyorum"

Çok sayıda başarılı sonuca ulaşan Op. Dr. Ufuk Yılmaz, unutamadığı bir anısı olduğunu söyledi. Op. Dr. Yılmaz, "Tüp bebek tedavisinde çok özel bir anımız var. Bir tüp bebek hastasında yumurta topladıktan sonra transfer yaptık. Hastamızın daha sonra mutlu sonucunu aldık. Ultrason ile bakınca üçüz hamile olduğunu gördük. Hastamız 2 gün sonra yumurtalığının dönmesi problemi ile geldi. Bu hastamıza laparoskopik olarak yumurtalarını geri çevirdik. Genelde bu tarz hastaların tekrarlama eğilimi yoktur. Hasta 1 hafta sonra aynı şikayet ile tekrar geldi. 1 kez daha ameliyat etmek zorunda kaldık. Üçüz bir hastayı 2 kez ameliyat ettikten sonra sağlıklı bir üçüz gebelik doğurtmak her zaman nasip olmuyor. Bu hastayı hiç unutmam" diyerek sözlerini noktaladı.