Op. Dr. Mehmet Bekir Şen Kliniğine yabancı hastalardan büyük talep

Antalya'daki kliniğinde hizmet veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında zirvede yer aldığını söyledi. Son dönemde genital operasyonlara da büyük ilgi olduğunu dile getiren Dr. Şen, "Türkiye, en çok plastik cerrahi uygulaması yapılan ülkelerden biri. En çok rağbet gören işlemlerden biri de genital estetik" dedi.

Hastalarını Antalya'daki kliniğinde tedavi eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki yerini değerlendirdi. Özellikle estetik operasyonlar konusunda zirvede yer aldığımızı dile getiren Dr. Şen, şöyle konuştu, "Dünya çapında her yıl milyonlarca plastik cerrahi işlemi gerçekleştiriliyor. Sayıca en fazla operasyonun gerçekleştirildiği ülkeler arasında Türkiye başı çekenlerden. Ülkemizin yabacı hastalar tarafından tercih edilen bir durak olması tesadüf değil. Hekimlerimiz çok yüksek başarı oranlarına sahip. Hastane ve kliniklerimizin kalitesi üst düzeyde. Ayrıca fiyat avantajı da yabancı hastaların burayı tercih etmesindeki etkenlerden." dedi.

DÜNYANIN HER YERİNDEN HASTA GELİYOR

En fazla yaptırılan estetik operasyonlar arasında burun ve meme ameliyatları ile saç ekiminin bulunduğunu kaydeden Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, son yıllarda genital estetiğe de yoğun ilgi olduğunu belirtti,"Genital estetik için Türkiye'yi tercih eden yabancı hastaların sayısında son yıllarda önemli bir artış gözlemliyoruz. Biz kliniğimizde dünyanın her tarafından hasta ağırlıyoruz. ABD, Kanada, Rusya, Avustralya ve Balkan ülkelerinden gelen hastalarımız çoğunlukta. Estetik turizminde en çok tercih edilen şehirler arasında İstanbul'un yanında Antalya da var. Hastaların bu tercihinde Antalya'nın güzellikleri ve tatil imkânları da etkili." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜVEN PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİYOR

Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, genital estetiğe neden ihtiyaç duyulduğunu ise şöyle açıkladı, "Vajina, kadınlar için çok önemli bir organdır. Vajinanın yalnızca sağlıklı olması değil estetik açıdan güzel, toplu ve sıkı bir görünüme sahip olması da birçok kadının arzu ettiği bir durum. Bazı kadınlar vajinalarının görünümü sebebiyle özgüven problemleri yaşayabiliyor. Bu problemler çiftlerin cinsel hayatlarını da olumsuz etkiliyor. Genital estetikle vajinayı meydana getiren dokuların ve vajina çevresinin; estetik açıdan kusursuz, toplu ve uyumlu bir görünüm kazanması hedefleniyor. Bu operasyonlar sayesinde vajina iç ve dış dudaklarına kibar bir görünüm kazandırılabiliyor, vajinadaki renk değişimleri ve kararmalar giderilebiliyor, vajina daraltılabiliyor, dokulardaki fazla deriler alınarak çok daha sıkı, genç ve simetrik bir vajina görünümü elde edilebiliyor. Bunlara ek olarak kadınların cinsel birlikteliklerden aldıkları hazzı artırabilmek için vajinada bulunan özel noktalar daha büyük ve belirgin hale getirilebiliyor. Tüm bu kazanımlar sebebi ile genital bölge estetikleri, dünyada en sık uygulanan estetik operasyonlar arasına girmiş durumda." dedi.