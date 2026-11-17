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Dijitalleşme, sağlık ve danışmanlık hizmetlerine erişim alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Psikolojik destek almak isteyen bireyler, artık yalnızca yaşadıkları şehirdeki uzmanlarla sınırlı kalmadan farklı çalışma alanlarına sahip profesyonelleri değerlendirebiliyor.

Ancak seçeneklerin artması, doğru ve güvenilir uzmana ulaşmak için daha bilinçli bir değerlendirme yapılmasını da gerekli kılıyor.

Güvenilir Online Psikolog Nasıl Bulunur?

Online psikolog arayışında ilk değerlendirilmesi gereken unsur, hizmet sunan kişinin eğitim geçmişi ve mesleki yetkinliğidir.

Uzmanın psikoloji alanındaki eğitimi, sahip olduğu unvan, varsa klinik uzmanlığı ve uyguladığı yöntemlere ilişkin yetkinliği incelenmelidir.

Her ruh sağlığı meslek grubunun görev ve yetki alanı farklıdır. Bu nedenle yalnızca sosyal medya görünürlüğüne, takipçi sayısına veya kullanıcı değerlendirmelerine dayanarak uzman seçmek yeterli değildir.

Uzmanın çalıştığı alanın danışanın ihtiyacıyla örtüşmesi de önemlidir.

Örneğin ilişki sorunları üzerine çalışan bir uzmanla çocuk ve ergen psikolojisi alanında çalışan bir uzmanın deneyimleri ve sundukları hizmetler farklılaşabilir.

Online Danışmanlıkta Gizlilik Neden Önemlidir?

Psikolojik destek sürecinde kişiler, günlük yaşamlarında paylaşmakta zorlandıkları özel bilgileri uzmanlarla görüşebilir.

Bu nedenle gizlilik, online danışmanlık hizmetlerinin en önemli değerlendirme kriterlerinden biridir.

Görüşme öncesinde kişisel verilerin nasıl işlendiği, hangi iletişim uygulamasının kullanılacağı, görüşmelerin kayıt altına alınıp alınmadığı ve verilere kimlerin erişebileceği öğrenilmelidir.

Ayrıca danışanların görüşmelere başkalarının duyamayacağı özel bir ortamdan katılması, mahremiyetin korunmasına yardımcı olur.

Online Psikolojik Danışmanlık Platformu Seçerken Hangi Sorular Sorulmalı?

Uzman seçiminin yanı sıra hizmet alınacak platformun işleyişi de değerlendirilmelidir.

Platform üzerinden hizmet almayı düşünen kullanıcıların şu sorulara yanıt araması önerilir:

Uzmanların eğitim ve mesleki yeterlilik bilgileri görüntülenebiliyor mu?

Uzmanların hangi alanlarda çalıştığı açıkça belirtiliyor mu?

Seans ücretleri ve randevu koşulları önceden görülebiliyor mu?

İptal ve ücret iadesi süreçleri açıklanıyor mu?

Görüşmelerin hangi uygulama üzerinden yapılacağı biliniyor mu?

Kullanıcıların soru ve sorunlarını iletebilecekleri bir destek kanalı bulunuyor mu?

Bu bilgilerin erişilebilir olması, kullanıcıların hizmet almadan önce daha bilinçli karar vermesine yardımcı olabilir.

Advicemy Online Psikolojik Desteğe Erişimde Nasıl Bir Model Sunuyor?

Online psikolojik danışmanlık alanında faaliyet gösteren Advicemy, farklı çalışma alanlarındaki psikologları ve aile danışmanlarını kullanıcılarla buluşturan dijital bir platform olarak öne çıkıyor.

Platformda uzmanların eğitim geçmişleri, çalışma alanları, seans ücretleri ve danışan değerlendirmeleri görüntülenebiliyor.

Advicemy'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre psikologların diploma ve uzmanlık belgeleri platforma kabul edilmeden önce inceleniyor.

Kullanıcılar, uzman profillerini karşılaştırarak ihtiyaçlarına uygun olabilecek profesyonelleri değerlendirebiliyor. Ücretsiz ön görüşme seçeneği ise danışanların ücretli seansa geçmeden önce uzmanla tanışmasına imkân tanıyor.

Platform üzerinden randevu planlama ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Görüşmeler ise danışmanın belirlediği WhatsApp, Google Meet veya Zoom gibi harici iletişim uygulamaları üzerinden yapılıyor.

Advicemy, gerçekleşmeyen görüşmeler için kendi iade koşulları kapsamında ücret iadesi seçeneği de sunuyor.

Online Terapi ile Yüz Yüze Terapi Arasında Nasıl Karar Verilmeli?

Online ve yüz yüze görüşmeler arasında karar verirken kişinin psikolojik ihtiyaçları, yaşadığı belirtilerin niteliği, mahremiyet sağlayabileceği ortam ve uzman önerisi dikkate alınmalıdır.

Online görüşmeler, ulaşım güçlüğü yaşayan veya bulunduğu bölgede aradığı uzmanlık alanına erişemeyen kişiler için kolaylık sağlayabilir.

Bununla birlikte bazı psikolojik ve psikiyatrik durumlarda yüz yüze değerlendirme, tıbbi takip veya daha kapsamlı sağlık hizmetleri gerekebilir.

Özellikle acil müdahale gerektiren ruh sağlığı krizlerinde online danışmanlık platformları acil sağlık hizmetlerinin yerine kullanılmamalıdır.

İlk Görüşme Öncesinde Nelere Dikkat Edilmeli?

İlk online psikolojik destek görüşmesi öncesinde kişinin kendisine uygun, sessiz ve özel bir ortam hazırlaması önerilir.

İnternet bağlantısının kontrol edilmesi, görüşme süresinin öğrenilmesi ve uzmana yöneltilecek soruların önceden belirlenmesi de sürecin daha düzenli ilerlemesini sağlayabilir.

Danışanların ilk görüşmede kendilerini rahat hissedip hissetmediklerini, uzmanın yaklaşımını ve sürece ilişkin açıklamalarını değerlendirmesi önemlidir.

Online psikolojik danışmanlıkta güvenilir bir hizmet deneyimi, yalnızca teknolojik erişim kolaylığıyla değil; doğru uzman seçimi, şeffaf hizmet koşulları, gizlilik ve mesleki etik ilkelerle mümkün olabilir.

Advicemy'nin hizmet modeli, uzman profilleri ve randevu seçenekleri hakkında bilgi almak isteyenler www.advicemy.com adresini ziyaret edebilir.