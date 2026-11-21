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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Çocuklukta gereksiz radyolojik tetkikler beyin tümörü riskini artırabilir" dedi.

Beyin tümörleri, çocukluk çağında en sık görülen ikinci kanser grubunu oluştururken çocuk ve ergenlerde kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, Kaliforniya Üniversitesi Davis ve San Francisco (UCSF) araştırmacılarının yürüttüğü ve kısa süre önce JAMA dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarına dikkati çekti. Çalışmada, çocukluk döneminde tıbbi görüntüleme işlemlerinden alınan iyonlaştırıcı radyasyon dozu ile ilerleyen yıllarda beyin tümörü gelişme riski arasında ilişki bulundu.

Araştırmanın ilk yazarı Prof. Diana Miglioretti ve ekibi, ABD ve Kanada'nın Ontario eyaletinde doğumdan itibaren ortalama 12,3 yıl takip edilen 3,7 milyondan fazla çocuğun elektronik sağlık kayıtlarını inceledi. Takip süresince 1.536 beyin tümörü tespit edildi. Bu tümörlerin yüzde 82,5'ini agresif özellik gösteren tümörler oluşturdu.

Radyasyon dozu ile beyin tümörü riski arasında ilişki saptandı

Araştırmada, tek bir baş-boyun bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesine eşdeğer radyasyon dozunun beyin tümörü riskinde yaklaşık 1,8 kat artışla ilişkili olduğu belirlendi. Bu artışın, 21 yaşına kadar her 10 bin çocukta yaklaşık sekiz ek beyin tümörü olgusuna karşılık gelebileceği hesaplandı. Radyasyon dozu arttıkça riskin de yükseldiği ve bu ilişkinin özellikle agresif tümörlerde daha belirgin olduğu bildirildi.

Araştırmacılar, çocuk ve ergenlerde gelişen beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 10'unun tıbbi görüntülemelerden kaynaklanan radyasyonla ilişkili olabileceğini tahmin etti. Bununla birlikte, çalışmanın gözlemsel nitelikte olması nedeniyle elde edilen sonuçların tek başına doğrudan bir neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığına dikkat çekildi.

Gerekli görüntüleme işlemlerinden kaçınılmamalı

Prof. Dr. Uğur Coşkun, araştırmada ortaya konulan göreceli risk artışına rağmen bireysel düzeyde mutlak riskin düşük olduğunun altını çizdi. Çalışmanın ilk yazarı Prof. Miglioretti de bu bulguların, ailelerin çocuklarına tıbben gerekli görüntüleme işlemlerini yaptırmaktan kaçınmaları gerektiği anlamına gelmediğini, bu incelemelerin bazı durumlarda hayat kurtarıcı olabildiğini belirtti.

Çalışmanın kıdemli yazarı Prof. Rebecca Smith-Bindman ise özellikle ağır kafa travması sonrasında beyin kanamasının değerlendirilmesi gibi acil durumlarda BT'nin son derece değerli olduğunu, ancak gereksiz kullanımının azaltılması gerektiğini ifade etti.

Amaç gerekli tetkikleri azaltmak değil, gereksiz radyasyon maruziyetini önlemek

Coşkun, iyonlaştırıcı radyasyon içeren görüntüleme yöntemlerinin çocuklarda yalnızca uygun klinik gerekçelerle kullanılmasının önemine dikkat çekti. Çocukların radyasyonun uzun dönem etkilerine karşı daha duyarlı olabilmesi nedeniyle, görüntüleme kararı verilirken beklenen tanısal yarar ile olası risklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Coşkun, manyetik rezonans (MR) ve ultrasonografinin iyonlaştırıcı radyasyon içermediğini, klinik açıdan uygun durumlarda bu yöntemlerin alternatif olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Bununla birlikte, özellikle acil durumlarda BT'nin hızlı ve güvenilir tanı sağlaması nedeniyle vazgeçilmez olabileceğini vurguladı.

Coşkun, araştırmanın temel mesajının ailelerde endişe oluşturmak değil, çocuklarda görüntüleme işlemlerinin bilinçli ve uygun şekilde kullanılmasını sağlamak olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sonuçlar, çocuklarda gerekli BT incelemelerinden kaçınılması gerektiği anlamına gelmiyor. Önemli olan, her görüntüleme işleminin tıbbi gerekliliğinin değerlendirilmesi, gereksiz tekrarların önlenmesi ve inceleme yapılacaksa tanısal kaliteyi koruyan en düşük uygun radyasyon dozunun kullanılmasıdır. Ailelerin de çocuklarına önerilen görüntüleme işleminin neden gerekli olduğu konusunda hekimlerinden bilgi almaları önemlidir. Mesajımız, erken ve doğru tanıdan ödün vermeden çocukların gereksiz radyasyon maruziyetini mümkün olduğunca azaltmanın önemini vurgulamaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı