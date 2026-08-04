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Riskli Ameliyat Başarıyla Gerçekleşti

Riskli Ameliyat Başarıyla Gerçekleşti
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, omurga eğriliği olan ve standart cerrahi yöntemlerle ameliyat olması risk olan hasta, Supin Ultra-Mini PNL yöntemiyle ameliyata alınarak böbreğindeki taşlar alındı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, omurga eğriliği olan ve standart cerrahi yöntemlerle ameliyat olması risk olan hasta, Supin Ultra-Mini PNL yöntemiyle ameliyata alınarak böbreğindeki taşlar alındı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, özellikli vakalarda bölgenin sağlık merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. İleri derece kifoskolyoz nedeniyle standart cerrahi yöntemlerle ameliyat edilmesi büyük risk taşıyan ve il dışından gelen Şehriban Gökçe, böbrek taşı tedavisi için başvurduğu Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Üroloji Kliniğinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Ciddi omurga eğriliği ve buna bağlı gelişen anatomik kısıtlılıklar nedeniyle 27 yaşında olmasına rağmen 20 kilogram ağırlığında ve 117 santimetre boyunda olan Şehriban Gökçe, böbreğinde tespit edilen taşlar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyordu. Akciğer kapasitesi son derece sınırlı olan ve klasik ameliyat pozisyonu (yüzüstü) verilmesi dahi hayati tehlike oluşturan hasta için tıp literatüründe nadir görülen bir operasyon planlandı. Hasta, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Kadir Yıldırım ve ekibi tarafından ameliyata alınarak Supin Ultra-Mini PNL" yöntemiyle, sadece 3-4 milimetrelik minik bir kesiden böbreğe girerek böbrek taşlarını lazerle temizledi.

Operasyon hakkında bilgiler veren Üroloji Doç. Dr. Kadir Yıldırım, "Hastamız 27 yaşında ancak 20 kilo ağırlığında ve 117 cm boyunda son derece narin bir anatomiye sahipti. İleri derece kifoskolyoz vakalarında akciğer rezervi son derece azdır. Bu durum, hem genel anestezi verilmesini hem de cerrahi müdahaleyi bir kat daha zorlaştırır. Hastayı yüzüstü yatırmak nefes almasını imkansız hale getireceği için anestezi ekibimizle birlikte çok hassas bir planlama yaptık. Supin Ultra-Mini PNL yöntemiyle, sadece 3-4 milimetrelik minik bir kesiden böbreğe girerek böbrek taşlarını lazerle başarıyla temizledik" dedi.

Ameliyat olan Şehriban Gökçe ise "Yıllardır hastalığımdan dolayı ameliyat olmaktan çok korkuyordum. Boyum ve kilom nedeniyle riskli olduğunu biliyordum ama ağrılarım dayanılmaz hale gelmişti. Kadir Hocam ve ekibi sayesinde hiçbir şey hissetmeden ameliyatımı oldum. Ertesi gün hemen ayağa kalktım, hepsine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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