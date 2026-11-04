Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

OMÜ'de kadavradan nakil olan iki hasta sağlığına kavuşup organ bağışına çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OMÜ'de kadavradan nakil olan iki hasta sağlığına kavuşup organ bağışına çağrı yaptı Haber Videosunu İzle
OMÜ'de kadavradan nakil olan iki hasta sağlığına kavuşup organ bağışına çağrı yaptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da OMÜ Tıp Fakültesinde kadavradan karaciğer nakli olan iki hasta, organ bağışına çağrı yaptı. 11 yıllık siroz mücadelesinin ardından nakil olan hasta ile 3 ay önce nakil olan hasta, bağışlanan organlarla yeniden sağlığına kavuştu.

Samsun'da karaciğer nakliyle yeniden sağlığına kavuşan iki hasta, yaşadıkları zorlu süreci anlatarak vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu. 11 yıllık siroz mücadelesinin ardından nakil olan 48 yaşındaki Yavuz Bulat ile 3 ay önce karaciğer nakli gerçekleştirilen 56 yaşındaki Osman Dere, organ bağışının kendilerine ikinci bir hayat verdiğini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde kadavradan gerçekleştirilen nakiller sayesinde sağlığına kavuşan hastalar, ameliyat öncesinde yaşadıkları sıkıntıları ve nakil sonrasındaki değişimi anlattı.

"Organ bağışı olmasaydım sağlığıma kavuşamazdım"

3 ay önce karaciğer nakli olan Osman Dere, ameliyat öncesinde yürümekte ve nefes almakta zorlandığını, karnında şişlik oluştuğunu belirtti. Nakil sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Dere, organını bağışlayan kişinin ailesine teşekkür ederek, "Organ bağışı olmasaydı ben sağlığıma kavuşamazdım. Şu an çok iyiyiz. İlaçlarımızı düzenli kullanıyoruz. Organ bağışının daha yaygınlaşmasını istiyorum. Bütün aileler bilsin ki organ bağışı hayat kurtarır" dedi.

"48 yaşında yeniden hayat buldum"

Yaklaşık 11 yıldır siroz hastalığıyla mücadele eden Yavuz Bulat ise hastalığı nedeniyle yılda bir veya iki kez iç kanama geçirdiğini ve nakil beklediği dönemde ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı. Bir gece saat 23.00 sıralarında kendisine uygun organ bulunduğu haberini aldığını belirten Bulat, aynı gece ameliyata alındığını ve 10 gün içerisinde taburcu edildiğini söyledi. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Bulat, "Ben 48 yaşında yeniden hayat buldum. Bize organlarıyla umut olan kişiye Allah rahmet eylesin. Bir kişinin vefatı, organları sayesinde 6 kişiye umut oldu. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"İdeal olan kadavradan nakil"

OMÜ Organ ve Doku Nakli Birimi Karaciğer Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Oğuzhan Özşay da karaciğer naklinin özellikle siroz nedeniyle karaciğer yetmezliği gelişen veya ani karaciğer yetmezliği yaşayan hastalar için hayati önem taşıdığını belirtti. Bu hastalarda naklin tek kesin cerrahi tedavi seçeneği olarak öne çıktığını kaydeden Özşay, kadaverik ve canlı vericili olmak üzere iki farklı nakil yönteminin uygulandığını söyledi. Özşay, "Elimizden gelse de tüm organ bekleyen hastalarımıza kadaverik karaciğer nakli yapabilsek. Ancak canlı vericili nakil bir gereklilik maalesef. Çünkü Türkiye'de bekleme listesindeki yaklaşık 3 bin hastamızı karaciğer beklerken kaybediyoruz. Bu hastaları kaybetmemek adına canlı vericili karaciğer nakli bir seçenek. Hatta canlı vericili nakilde Türkiye dünyada birinci. Bu gereklilik konusunda teknik olarak çok iyi yerlerdeyiz. Ancak ideal olan kadaverik karaciğer nakli" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar 125 karaciğer naklimiz var"

OMÜ'nün karaciğer naklindeki başarısına değinen Özşay, "Vatandaşların bilinçli olması gerekiyor. Her hastanede bulunan organ koordinatörlerinin, beyin ölümü gerçekleştiğinde durumu bildirmesi üzerine, vatandaşların ve hasta yakınlarının bu konuyu değerlendirmesi gerekiyor. Beyin ölümü gerçekleşmiş vatandaşların, hastaların yeniden yaşama tutunma imkanı yok. Bu nedenle, biz nakilleri başarıyla uyguluyoruz ancak tercih artık kadaverik karaciğer naklinden yana olmalı. Bunun için de organ bağışı çok önemli. Böyle bir haftada organ bağışı konusunda, beyin ölümü gerçekleşmiş ve yaşama ihtimali olmayan vatandaşlarımızın, özellikle de yakınlarının duyarlı olması en büyük temennimiz. Çünkü bağışlanan her organ yeni bir hayat anlamına geliyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak 2012 yılından beri Karaciğer Nakli Merkezi olarak hizmet veriyoruz. Son yıllarda, özellikle 2018 yılından sonra bu konuda ivmelenmemiz arttı. Her yıl ortalama 25 karaciğer nakli gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 125 karaciğer naklimiz var. Bunların içinde canlı vericili nakiller de bulunuyor. Canlı vericili nakil, organ havuzundaki azlıktan dolayı bir gereklilik ve bunu merkezimizde başarıyla uyguluyoruz. Şu anda Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki tek karaciğer nakli merkezi olarak büyük bir ekiple hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 114 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı

Yer: Meclis lokantası! Dünyaları yiyip içti, gelen hesaba bakın
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı

Seçimi neden kaybetti? Trump'ın aklında tek bir ihtimal var
Trump'ın görevden aldığı amiral intikamını sandıkta aldı

Ordudan kovulan amiralin intikamı ağır oldu! Herkes bunu konuşuyor
Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı

Ülkeden atmak istediği Müslüman kadından Trump'a tokat gibi yanıt
Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım

Ferhat Göçer'in hayatını değiştiren karar! Gözyaşlarını tutamamış
İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi tarlasından kırmızı altın topluyor

İnternette görüp ekmeye başladı! Şimdi kırmızı altın topluyor
Gemlik kavşağında feci kaza! Yardıma koşan sürücüye de çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Otoyolda yürek yakan zincirleme kaza! Yardıma koşuyordu