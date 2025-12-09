Haberler

Hastanede "öldü" denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı
Güncelleme:
Adana'da Melek Sert'in 5 aylık hamileyken yaptığı doğumla dünyaya getirdiği ancak "öldü" denilerek ölüm raporu hazırlanan bebeğin, defin işlemleri sırasında ağlayınca yaşadığı anlaşıldı. Bebek bir hafta süren yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederken ailesi hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık ihmal bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verince aile karara itiraz etti.

  • Melek Sert'in 5 aylıkken doğurduğu erkek bebeğe ölüm raporu düzenlendi ve aileye teslim edildi.
  • Bebeğin mezarlığa götürülürken ağladığı fark edildi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
  • Bebek 7 gün sonra hayatını kaybetti ve savcılık doktor ve hastane açısından ihmal bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ikamet eden Melek Sert (37), 5 aylık hamileyken 27 Aralık 2021'de sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre tedavi edilen Sert, 30 Aralık'ta taburcu edildi. Ertesi gün yeniden rahatsızlanınca Marsa Kadın Doğum ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

5 AYLIKKEN DOĞUM YAPTI, BEBEĞİN ÖLDÜ DENDİ

Melek Sert'in durumu, 2 Ocak saat 12.40'ta ağırlaştı. Düşük yaptığı belirtilen Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğumla alındı. 2 çocuk sahibi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Erkek bebek için ölüm raporu düzenlenip, kefenleme işlemi yapıldıktan sonra aileye teslim edildi.

MEZARLIĞA GÖTÜRÜLÜRKEN AĞLAMAYA BAŞLADI

Bebeğinin cenazesini Herekli Mahallesi Mezarlığı'na götüren Hasan Sert, yolda ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını fark eden Sert, ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

BEBEK, 1 HAFTALIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

7 gün boyunca yaşam mücadelesi veren bebek, burada hayatını kaybetti. Olay sonrası aile, ölüm raporunu düzenleyen hastane hakkında savcılığa şikayette bulundu.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

İncelemenin ardından savcılık, doktor ve hastane açısından herhangi bir ihmal bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Sert ailesi, karara itiraz etti.

"DOKTORLAR 'SİNİRSEL REFLEKS' DEYİP ÇOCUĞUMU KOYUNLA BİR TUTTU"

Çocuğunu mezarlık yolundan yeniden alıp hastaneye götürme sürecini anlatan Hasan Sert, "Doktorların ilk dediği çocuğun sinirsel bir refleksle ağladığı yönündeydi. Bana koyun örneğini verdiler. 'Koyunu kestikten sonra 2 saate kadar sinirsel refleks gösterir' diyerek çocuğumu bu örnekle bir tuttular. Ben de ısrar ederek çocuğun ağladığını söyleyip, doktorlara diretince kalp ve nabız testi yaptılar. Test sırasında yaşadığı fark edilince tedavi altına alındı. Fakat ömrü 1 haftalıkmış, ondan sonra vefat etti" diye konuştu.

"TAKİPSİZLİK KARARINA ANLAM VEREMEDİK"

Doktorların ve hastanenin ihmali olduğu gerekçesiyle şikayette bulunduklarını aktaran Sert, "Yaşayan bebeğe 'ölü' diyenlerin, 'ihmali yok' denilmesine anlam veremedik. Takipsizlik kararına itiraz ettim. Prosedüre göre çocuk, 20 haftalıktan küçük ya da 400 gramın altında doğarsa yaşama şansının olmadığı kabul edilip aileye teslim edilebiliyormuş. Ancak yaptığımız araştırmada çocuğumuz 400 gramdan düşük ya da 20 haftalıktan küçük olsa dahi nabzının dinlenmesi gerektiğini öğrendikten sonra şikayetçi olduk fakat savcımız takipsizlik kararı verdi" dedi.

"ÖLMESEYDİ, ŞU AN 3 YAŞINDA OLACAKTI"

Sert, "Çocuğumu doğumda yaşadı, fark edilmeden ölüm raporu düzenleyip, teslim ettiler. Yaşadığı fark edilip, kuvöze alınsa belki de yaşayacaktı. Ölmeseydi, şu an 3 yaşında olacaktı. Doğumda bebeğin yaşayıp, yaşamadığını kontrol etmeyen ya da yaşadığını anlamayan sağlık personelinin ihmali olmadığını düşünmek ne kadar doğru? Savcılığın takipsizlik kararına itiraz edip, tekrar şikayetçi oldum. İhmali olduğunu düşündüğüm personelin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Çocuk hastanede doğuyor ve aileye veriliyor sonra yaşadığı anlaşılıyor 5 gün yoğun bakımda yaşamaya dewam ediyor ve suç duyurusu sonucunda savcılık takipsizlik veriyor. YAZIKLAR OLSUN ALLAH BELANIZI WERSİN.

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Valla bu ülkede insani öldü diye canli canli mezara sokarlar

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısehmus nisa:

takipsizlik kararı verenler darısı sizin başınıza inşallah AMİN AMİN AMİN

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

adalet adlıyede işlemiyor bu sistem erdoğan için adalet var sadece

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıM Ali Çelik:

Ezbere sistemin ürünü bunlar Kimse kendini yormak istemiyor ki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
