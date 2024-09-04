Okula yeni başlayan çocuklarda okul fobisine dikkat

KİLİS - Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, uyum haftasıyla birlikte okula yeni başlayan çocuklarda enerji kaybı, isteksizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, baş ağrısı gibi şikayetlerin okul fobisinin belirtileri olduğunu açıkladı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının uyum haftasıyla başlamasıyla birlikte aileler ve öğrencilerde okul telaşı başladı. Kilis İl Sağlık Müdürü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Söylemez, okul telaşı yaşayan öğrenciler ile velilere hem uyarılarda bulundu hem de karşılaşılabilecek durumlar karşısında nelere dikkat edilip nelerin yapılması konusunda önerilerde bulundu.

Her yıl milyonlarca çocuğun okula başlamasıyla birlikte gerçekleşen okul fobisinin, her yüz çocuktan 4-5 tanesinde görüldüğünü belirten İl Sağlık Müdürü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Söylemez, okulun, çocuk için daha önce hiç tanımadığı kadar çok sayıda insan, arkadaşla, çocukla tanışma ve karşılaşma süreci olduğunu belirtti. Söylemez, bununla birlikte uyulması gereken kurallar ve başarılması gereken öğrenim süreçleriyle birlikte yepyeni çevre olduğunu deneyimi yaşandığını da kaydetti.

Okulların başlamasıyla birlikte okula gitmek istemeyen çocuklarda 'okul fobisi' olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Söylemez, "Okul fobisi, çocuğun annesinden ayrılmak istememesi, evden uzaklaşmak ve tek kalmak istememesi, okula gittiği zamanlarda ise kendini gergin, huzursuz ve kaygılı hissetmesi şeklinde ifade edilebilir" dedi.

"Okula başlayan çocuklardaki karın ağrısının en büyük sebeplerinden birisi de okul kaygısı"

Genellikle evden ve aileden ilk defa uzaklaşan çocuklarda karın ağrısı, baş dönmesi, iştah kesikliği ve okula başlayan çocuklarda ilk zamanlarında ani sinirlenmelerin olduğunu söyleyen Söylemez, " Okula başlama dönemi çocukların anne ve babalar için önemli bir geçiş sürecidir. Çocuklarımızın bir çoğu okula başlamak için istekli olmalarına rağmen okula gitme zamanı geldiğinde uyumsuzluk gösterebilir. Bu sekte, çocuk ilk güven duyduğu kişi olan annesinden veya diğer ebevynden ayrılmak zorunda kaldığı için bir takım kaygılar yaşayabilir. Ailesini bulunmadığı bu yeni ortam ve yeni çevre okula alışma konusunda biraz zamana ihtiyaç vardır. Okul uyum süreci bireysel farklar göstermektedir. Kimi çocuk baştan itibaren tepkiliyken, kimi çocuklar ise kısa bir süre sonra tepki gösterebilirler. Bu tepkiler evden ayrılırken ağlayarak, kendini yerlere atma ve fizyolojik rahatsızlığı yokken baş ağrısı, mide, bulantısı gibi şikayetlerde bulunuyor. Anne ve babalar bu süreçte öğrencilerin öğretmenleriyle iletişim halinde olmalı ve süreci beraber yürütmelidirler. Çocuğun okula başlayacağı fikrini aile ilk olarak kendine alıştırmalıdır. Çocuğun okula başlaması ile ilgili hissettiklerini anlatmasına izin verilmeli ve onu dinleyip duygularına çocuğa gösterilmelidir. Bu dinleme süreci ise çocuğa verilen duygusal destek uyum sürecini kolaylaştıracaktır" şeklinde konuştu.

İlkokul 1'inci sınıfa giden Umay Alkan, "Okula gitmek için çok heyecanlıyım. Okulda yeni arkadaşlarım olacak. Okulda öğretmenimle tanışıp güzel zamanlar geçirmek işitiyorum. Teneffüs zamanında arkadaşlarımla eğleneceğim. Diğer zamanlarda ise okuma ve yazma öğrenerek derslerime çalışmak istiyorum" diye konuştu.