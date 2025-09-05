Okul Başarısının Sırrı Sağlıkta: Hisar Hospital Intercontinental'den Kapsamlı Rehber

Yeni eğitim yılı başlarken çocuklarımız sadece defter, kalem değil; sağlıklı bir beden, güçlü bir bağışıklık, dengeli bir ruh hali ve bilinçli alışkanlıklarla da okula hazırlanmalı.

Hisar Hospital Intercontinental uzmanları, ailelerin okul dönemine geçişte çocuklarını her yönüyle destekleyebilmeleri için kapsamlı bir rehber hazırladı. Bu rehberde; sağlıklı beslenme ile bağışıklığı güçlendirme, hijyen alışkanlıklarıyla enfeksiyonlardan korunma, ekran süresi yönetimiyle duygusal dengeyi sağlama ve düzenli sağlık kontrolleriyle gelişimi destekleme konuları bilimsel önerilerle ele alınıyor.

Yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte, çocukların sağlığını korumak ve başarılı bir eğitim yılı geçirmek için önemli adımlar atılması gerekiyor. Hisar Hospital Intercontinental'in alanında uzman hekimleri; bağışıklığın güçlendirilmesi, hijyen kuralları, rutin sağlık kontrolleri ve ekran süresi yönetimi hakkında ailelere kapsamlı önerilerde bulundu.

1. Rutin Sağlık Kontrolleri ile Sağlıklı Gelişim Takibi

Hisar Hospital Intercontinental Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hilmi Bayırlı, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimi için düzenli sağlık kontrollerinin kritik olduğunu belirtiyor. "Doğumdan itibaren belirli aralıklarla yapılan büyüme, görme ve işitme taramaları erken tanı için hayati önem taşır," diyen Dr. Bayırlı, özellikle okul öncesi dönemde çocukların göz ve işitme muayenelerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, ağız ve diş sağlığının korunması için altı ayda bir diş hekimi kontrollerinin yapılması önem taşıyor. Aşıların tam ve zamanında uygulanması ise bulaşıcı hastalıklara karşı ilk ve en etkili koruma yöntemi olarak öne çıkıyor.

Özet:

• Düzenli büyüme ve gelişim kontrolleri

• Görme ve işitme taramaları

• Ağız ve diş sağlığı kontrolleri

• Aşıların zamanında yapılması

2. Dengeli Beslenme ile Bağışıklık Sistemini Güçlendirin

Hisar Hospital Intercontinental Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Beyza Topcu, okula dönüşte çocukların bağışıklık sisteminin desteklenmesinin önemine dikkat çekiyor. "C vitamini açısından zengin portakal, kivi gibi meyveler; çinko içeren kırmızı et ve kabak çekirdeği, omega-3 kaynaklı balık ve ceviz gibi besinler, çocukların bağışıklığını güçlendirmede kritik rol oynar," diyen Topcu, güne düzenli ve dengeli kahvaltıyla başlanması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, çocukların beslenme çantalarında taze meyve, tam tahıllı sandviç ve sağlıklı kuruyemişler bulunmalı, gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır.

Özet:

• Bağışıklık destekleyici vitamin ve minerallerin alınması

• Kahvaltının atlanmaması

• Sağlıklı ve doğal atıştırmalıklar tercih edilmesi

• Bol su tüketimi

3. Okul Hijyeni ile Enfeksiyonlara Karşı Koruma

Hisar Hospital Intercontinental Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Gözüküçük, "Okullar bulaşıcı hastalıkların kolay yayıldığı ortamlar olduğu için hijyen önlemleri çok önemli," diyor. El hijyeninin, mikropların yayılmasını önlemede en etkili yöntem olduğunu belirten Dr. Gözüküçük, özellikle yemekten önce, tuvalet sonrası ve dışarıdan geldikten sonra ellerin sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanmasının alışkanlık haline getirilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca sınıfların sık havalandırılması, ortak kullanım eşyalarının paylaşılmaması ve gerek duyulduğunda maske kullanımı gibi önlemlerle enfeksiyon riski azaltılabilir.

Özet:

• Düzenli ve doğru el yıkama

• Sınıfların havalandırılması

• Ortak eşyaların paylaşılmaması

• Maske kullanımı gerektiğinde

4. Ekran Süresi Yönetimi ile Zihinsel ve Sosyal Sağlığı Destekleyin

Hisar Hospital Intercontinental Uzman Klinik Psikolog Ceylan Şengül, günümüzde çocukların ekran süresiyle ilgili ailelerin kaygılarının arttığını belirterek, "0-2 yaş arasında ekran kullanımı önerilmez. 6-12 yaş arasında günde 1 saat, 12 yaş ve üzeri için ise maksimum 2 saat sınır koyulmalıdır," diyor. Ebeveynlerin kararlı ve tutarlı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan Şengül, ekran süresi sonrası spor, sanat gibi bilişsel ve sosyal gelişimi destekleyen aktivitelerin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca evde haftalık teknoloji detoksları yapılmasını öneriyor.

Özet:

• 0-2 yaş arası ekran süresi önerilmez

• 6-12 yaş: günde maksimum 1 saat

• 12 yaş ve üzeri: günde maksimum 2 saat

• Ekran sonrası alternatif aktiviteler teşvik edilmeli

• Haftalık teknoloji detoksu yapılmalı

Hisar Hospital Intercontinental uzmanları, bu sağlıklı alışkanlıkların çocukların hastalıklardan korunmasını sağladığını ve okul başarısını artırdığını belirtiyor. Ailelerin bu önerilere dikkatle uyması, çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine olumlu katkı sağlayacaktır.