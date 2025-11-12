Haberler

Obezite Tedavisinde Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı, obezite ünitelerine multidisipliner ekip ve elektronik takip zorunluluğu getirerek obezite tedavisini daha sistematik ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni düzenleme ile obezite hastalarının tedavi süreçleri bilimsel standartlara dayandırılacak.

OBEZİTE Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, obezite ünitelerine multidisipliner ekip ile elektronik takip zorunluluğu getirildi.

Obezite tedavisinde hizmet sunumunu daha sistematik, güvenli ve bilimsel standartlara dayalı hale getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığınca düzenlenen 'Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile obezite tedavisi süreçlerinde; cerrahi dışı programların güçlendirilmesi, klinik başarı göstergelerinin izlenmesi ve hasta güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

'ÖNCE MEDİKAL TEDAVİ' YAKLAŞIMI TÜM MERKEZLERDE ZORUNLU HALE GELDİ

Yönetmelik ile birlikte, daha önce de mevzuatta yer alan 'önce diyet, yaşam tarzı değişikliği ve medikal tedavi' ilkesi artık tüm obezite birimlerinde standart hale getirildi. Bu kapsamda obezite tedavisinde hastaların öncelikle yaşam tarzı düzenlenecek, beslenme alışkanlıkları değiştirilecek. Gerekirse psikolojik ve davranışsal destek verilerek medikal tedavi alması sağlanacak. Cerrahi tedavi ise klinik olarak gerekli görülen durumlarda yalnızca uygun kriterleri karşılayan hastalarda uygulanabilecek. Bu sayede, her hastanın kişisel ihtiyaçlarına uygun, bütüncül ve kademeli bir tedavi sürecinin yürütülmesi sağlanacak.

OBEZİTE ÜNİTELERİNİN KLİNİK BAŞARI VE PERFORMANSI SİSTEMATİK OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni düzenleme ile yalnızca merkezlerin fiziki koşulları değil, sunulan tedavinin etkinliği, güvenliği ve sürdürülebilir klinik başarısı da izlenecek. Merkezlerin performansı klinik kalite göstergeleri üzerinden sistematik olarak değerlendirilecek. Sonuçlara göre merkezler 'yeterli', 'kısmen yeterli' veya 'yetersiz' olarak sınıflandırılacak. 'Kısmen yeterli' merkezler için iyileştirme planı zorunluluğu getirilirken, 'yetersiz' bulunan merkezlerin faaliyetleri gerekirse durdurulabilecek. Bu yapıyla obezite cerrahisinde hasta güvenliği, klinik kalite ve hesap verebilirlik esası güçlendirilmiş olacak.

OBEZİTE CERRAHİSİ SADECE BELGELİ VE ONAY ALMIŞ UZMANLAR TARAFINDAN YAPILABİLİYOR

Obezite cerrahisi uygulamaları yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi'ne sahip genel cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilebiliyordu. Bu kapsama çocuk cerrahisi uzmanları da eklendi. Obezite Cerrahisi belgesini alabilmek için ise belirli sayıda vaka deneyimi, Sağlık Bakanlığınca tanımlanan eğitimlerin tamamlanması ve 'Obezite Cerrahisi Onay Komisyonu' tarafından değerlendirilme şartları aranıyor.

OBEZİTE ÜNİTELERİNE MULTİDİSİPLİNER EKİP VE ELEKTRONİK TAKİP ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yeni yönetmelik ile her obezite ünitesinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve ilgili uzman hekimlerden oluşan multidisipliner ekip bulunması zorunlu hale getirildi. Ayrıca tüm tedavi süreçleri elektronik kayıt sistemi üzerinden izlenecek ve yıllık değerlendirmelere tabii tutulacak. Bu yapıyla tedavi etkinliği dijital olarak takip edilecek, ulusal ölçekte karşılaştırılabilir klinik kalite verileri elde edilecek.

BİLİMSEL, GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OBEZİTE TEDAVİSİ

Sağlık Bakanlığı, bu düzenleme ile obezite tedavisinde bilimsel rehberlere dayalı, sonuç odaklı ve sürdürülebilir bir ulusal sağlık hizmeti modeli oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda yeni yönetmelik ile cerrahi dışı tedavi programlarının güçlendirilmesi, bilimsel rehberlere dayalı klinik uygulama birliğinin oluşturulması, hasta güvenliğini ve hesap verebilirliği merkeze alan bir denetim sisteminin kurulması ile klinik başarı göstergelerinin düzenli olarak ölçülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.