Obezite Küresel Bir Sağlık Pandemisi Olma Yolunda

Güncelleme:
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, obezitenin kalp hastalıkları ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, genetik faktörlerin yanı sıra yaşam tarzının da önemli bir etken olduğunu ifade etti. Obeziteyle mücadelede çok yönlü yaklaşımın şart olduğunu vurguladı.

OBEZİTENİN günümüzde kilo fazlalığı olmadığını kalp hastalıkları ve diyabet gibi birçok birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlayan küresel bir pandemi haline geldiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, "Çevresel etkenler ve yaşam tarzı en az genetik kadar belirleyici. Genetiğin rolü net olarak belirlenmemekle birlikte, eğer anne ve baba obezse çocukta obezite görülme oranı yüzde 90'a kadar çıkıyor" dedi.

Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, "Kimi 'genetik miras' diyor, kimi 'yaşam biçimi.' Obezitenin nedeni her ne olursa olsun, sonuç değişmiyor: giderek artan bir sağlık krizi. Obezite yalnızca kalıtımsal bir kader değil. Doğru beslenme ve hareketli yaşamla bu hastalığın önüne geçmek mümkün" ifadelerini kullandı.

'GENETİĞİN ETKİSİ BÜYÜK'

Obezitenin genetik yönünün göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Deniz, "Genetiğin rolü net olarak belirlenmemekle birlikte, eğer anne ve baba obezse çocukta obezite görülme oranı yüzde 90'a kadar çıkıyor. Ayrıca bazı etnik gruplarda obezite sıklığının daha fazla olması, genetik yatkınlığın da önemli bir faktör olduğunu gösteriyor" dedi.

'OBEZİTE TEDAVİSİNDE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM ŞART'

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sistemik bir hastalık olarak tanımlanan obeziteyle mücadelede birden fazla yöntemin birlikte uygulanması gerektiğini belirten Op. Dr. Deniz, "Yaşam tarzı değişikliği, düzenli egzersiz ve diyet tedavisinin yanı sıra ilaç tedavileri, endoskopik yöntemler ve cerrahi seçenekler mevcut. Ancak en önemli adım, nedenleri ortadan kaldırmak ve toplumu bilinçlendirmektir" diye konuştu.

'TOPLUM OBEZİTEYİ NORMALLEŞTİRMEMELİ'

Sosyal medyada aşırı kilolu çocukların sempatik bir imajla sunulmasının tehlikelerine dikkat çeken Op. Dr. Deniz, "Bu durum, obezitenin normalleştirilmesine ve hatta özendirilmesine yol açıyor. Obez çocuklarda ilerleyen yaşlarda karaciğer yağlanması, tip 2 diyabet ve metabolik hastalık riski belirgin şekilde artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Deniz, obeziteyle mücadelede en etkili yöntemin erken farkındalık ve önleyici sağlık yaklaşımı olduğunu vurgulayarak, "Toplumun doğru bilgilendirilmesi, dengeli beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlardan itibaren kazandırılması büyük önem taşır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
