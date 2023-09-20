Novo Nordisk Türkiye, DHL Supply Chain ile iş birliği yaparak diyabetli bireylerin tedaviye kesintisiz erişimini sağlıyor

Novo Nordisk Türkiye, diyabetli bireylerin tedaviye kesintisiz erişimi için DHL Supply Chain ile iş birliği gerçekleştirdi. Novo Nordisk'in farklı global üretim merkezlerinden ürün tedariki sağlanacak ve özel paketleme süreci ile Türkiye'deki hastaların erişimine sunulacak.

Novo Nordisk Türkiye, diyabetli bireylerin tedaviye kesintisiz erişimi için DHL Supply Chain ile iş birliği gerçekleştirdi.

Novo Nordisk açıklamasına göre, iş birliği çerçevesinde Novo Nordisk'in farklı global üretim merkezlerinden ürün tedariki sağlanacak ve özel paketleme süreci ile Türkiye'deki hastaların erişimine sunulacak.

Novo Nordisk, küresel boyutta yaşanan çeşitli tedarik sıkıntılarından etkilenen ilaç sektöründe, diyabet hastalarının tedaviye kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla, önemli bir ürününün tedariki için stratejik bir çözüm üretti.

Daha önce global yapıda farklı üretim merkezlerinden tedarik edilen söz konusu ürün, bu yeni iş birliği ile artık DHL Supply Chain tarafından Türkiye'de paketlenerek hastalara ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jens Pii Oleseni, "Novo Nordisk diyabet alanında 100 yıllık tecrübesi ile bu alanda gerçekleştirdiği öncü çalışmalarla lider olan global bir sağlık şirketi." ifadelerini kullandı.

Oleseni, "21'inci yüzyılın en büyük sağlık sorunlarından biri olan diyabet, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir hızla artıyor. Hastalığın tedavisine duyulan ihtiyaç da buna paralel olarak her geçen gün artıyor. Türkiye'de günlük olarak insülin tedavisi alan 1,5 milyon hasta bulunuyor. Hastaların insülin tedariki konusunda sorun yaşamalarını önlemek ve ilaca erişimlerini kolaylaştırmak adına tüm sektöre örnek olacak stratejik bir iş birliği gerçekleştiriyoruz.

DHL Supply Chain ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, şimdiye kadar Avrupa'da farklı ülkelerde paketlemesi yapılan ürünümüz artık Türkiye'de paketlenerek Avrupa kalite standartlarında hastaların erişimine sunulabiliyor. Bu çalışma kapsamında Sağlık Bakanlığı izinlerinin ardından tesis planlamaları ve tüm eğitimler tamamlanarak çalışmalara başlandı." açıklamasını yaptı.

DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Buket Cox ise DHL Supply Chain olarak, hizmet verdikleri toplumlara tedarik zincirinin tamamında üstün operasyonel hizmet ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Cox, "Türkiye'de Novo Nordisk ile yapmış olduğumuz iş birliği kapsamında, ülkemizin sağlık hizmetlerine bir katkı daha sağlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu birliktelikle hem lojistik hem de operasyonel süreçleri yürüterek, Türkiye'de diyabet hastalarına ilaç erişimini sağlamada bir köprü vazifesi göreceğiz. Bu değerli iş birliği ile birçok kişinin hayatını kolaylaştıracak olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz." açıklamalarında bulundu.