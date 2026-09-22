Nöroloji Uzmanı Beyazıt, her 3 saniyede bir yeni demans vakası geliştiğini söyledi

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Birsen Beyazıt, Dünya genelinde her 3 saniyede bir kişide yeni demans vakası geliştiğini söyleyerek, "2040 yılına kadar demansın, dünya genelinde üçüncü önde gelen ölüm nedeni olacağı tahmin edilmektedir. Alzheimer hastalığı ve demans, ülkemizde de önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır" dedi.

Bozüyük Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Birsen Beyazıt, slzheimer hastalığı beyin hücrelerinin zamanla zarar görmesi sonucu ortaya çıkan, beyin işlevlerinde bozukluklara yol açan ve bireyin zamanla konuşma, karar verme ve günlük işlerini kendi başına yapma yeteneğini kaybetmesine neden olan kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğunu söyledi. Beyazıt, "Tüm demans (bunama) nedenleri içinde en yaygın görüleni olup vakaların yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturmaktadır. Dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans bulunduğu ve yaklaşık her 3 saniyede bir kişide yeni demans vakası geliştiği bildirilmektedir. 2040 yılına kadar demansın, dünya genelinde üçüncü önde gelen ölüm nedeni olacağı tahmin edilmektedir. Alzheimer hastalığı ve demans, ülkemizde de önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. TÜİK tarafından yayımlanan 2022 Türkiye Sağlık Araştırması Raporu'na göre, ülkemizde 65 yaş üzerindeki bireylerde alzheimer hastalığı görülme sıklığı yüzde 5,5'tir. Yine TÜİK verilerine göre alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2024 yılında yüzde 3 olmuştur. Yaygınlığına ve bireyler, aileler ve toplumlar üzerindeki yıkıcı etkilerine rağmen, hastalığa ilişkin bilgi eksiklikleri, yanlış inanışlar, damgalama ve ayrımcılık dünya genelinde devam etmektedir" dedi.

"Demansla yaşayan bireylerin yüzde 88'i ayrımcılığa uğradığını belirtiyor"

Bozüyük Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Birsen Beyazıt, açıklasının devamında, "Dünya genelinde toplumun yaklaşık yüzde 80'i demans geliştirme konusunda endişe duymakta, her 4 kişiden 1'i ise; demansı önlemek için yapılabilecek değiştirilebilir risk faktörleri arasında yer almaktadır. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite ve tip 2 diyabet, tütün ve tütün ürünleri ile alkol kullanımı, hareketsiz yaşam ve zihinsel olarak pasif olmak gibi alışkanlıklar, düşük eğitim düzeyi, depresyon, kafa travmaları ve uyku bozuklukları sayılabilir. Konuyla ilgili ikinci önemli sorun ise ayrımcılık ve damgalanmadır. Demansla yaşayan bireylerin yüzde 88'i ayrımcılığa uğradığını belirtmektedir. Demansla yaşayan bireylerin ve bakım verenlerin yüzde 46'sı, tanı korkusu ve damgalanmayı tanıya erişimin önündeki engeller arasında göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı