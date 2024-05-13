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Nijerya'nın Zamfara bölgesinde gizemli hastalık, 4 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin enfekte olmasına yol açtı

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Nijerya'nın Zamfara bölgesinde henüz nedeni belirlenemeyen bir hastalık dört kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin enfekte olmasına neden oldu. Hastalığın belirtileri arasında grip benzeri semptomlar, karın bölgesinde şişlik, karında sıvı birikimi, büyümüş karaciğer ve dalak, ateş ve genel vücut zayıflığı bulunuyor. Özellikle çocukları etkileyen hastalığın su tüketimi ile ilişkili olduğu düşünülüyor.

Nijerya'nın Zamfara bölgesinde ortaya çıkan ve henüz nedeni bilinmeyen bir hastalık, dört kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin enfekte olmasına yol açtı. Sağlık uzmanları, hastalığın hızla yayıldığına dair uyarılarda bulunurken, grip benzeri semptomlar, karın bölgesinde şişlik, karında sıvı birikimi, büyümüş karaciğer ve dalak, ateş ve genel vücut zayıflığı gibi belirtileri sıraladı. Hastalığın Nijerya'da yayıldığı düşünülüyor.

Dr. Anka, yaptığı açıklamada hastalığın Maradun, Shinkafi ve Gusau köylerinde görüldüğünü ve bu köylerdeki durumun ciddiyetini vurguladı. Yerel yönetimler de bu vakaları teyit etti. Dr. Anka, hastalığın su tüketimi ile ilişkilendirilen vakalar arasında özellikle çocukları etkilediğini belirtti. Şu ana kadar toplamda dört ölüm ve 177 vaka kaydedildiğini bildirdi.

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, durumdan haberdar edildi ve bu vakaların ardından ölüm sayısının artmasını önlemek amacıyla acil bir müdahale aşamasına geçildi. Hastalığın daha fazla yayılmasını engellemek için gerekli adımlar atılmakta ve bölgede sağlık önlemleri artırılmaktadır. Bu süreçte, hastalığın nedenlerinin ve yayılma mekanizmasının daha iyi anlaşılması için çalışmalar devam etmektedir. Bu gizemli hastalık karşısında yetkililer ve sağlık uzmanları, halk sağlığını korumak için titiz bir şekilde çalışmaktadırlar.

Nijerya'nın Zamfara bölgesinde gizemli hastalık, 4 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin enfekte olmasına yol açtı

Nijerya'nın Zamfara bölgesinde gizemli hastalık, 4 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin enfekte olmasına yol açtı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

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