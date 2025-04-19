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Niğde'de 80 Yaşındaki Vatandaşın Organları İki Hastaya Umut Oldu

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Niğde'de beyin kanaması geçiren 80 yaşındaki bir vatandaşın organları, iki hastaya nakil edildi. Ailenin organ bağışı kararı, organ bekleyen hastalar için yeni bir yaşam umudu yarattı.

Niğde'de 80 yaşındaki vatandaşın organları 2 hastaya umut oldu

NİĞDE - Niğde'de hipertansiyon sonucu beyin kanaması geçiren 80 yaşındaki vatandaşın böbrekleri 2 hastaya umut oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nisan ayında gerçekleştirilen ikinci donör organizasyonuyla, organ bağışı bekleyen 4 hasta yeniden hayata tutundu. Hipertansiyon nedeniyle beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altına alınan 80 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen vatandaşın ailesi, örnek bir davranış sergileyerek organ bağışı yapma kararı aldı. Hastanede yapılan donör organizasyonu çerçevesinde merhumun sağ ve sol böbrekleri, nakil bekleyen iki hastaya umut olmak üzere ilgili merkezlere gönderildi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada organ bağışının önemine dikkat çekilerek, bağışçı aileye duyulan minnettarlık ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Sağlık
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