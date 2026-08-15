Nazilli'de Gebe Okulu'nda Anne Adaylarına Kapsamlı Eğitim

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Gebe Okulu'nda anne adaylarına, gebelik sürecini daha sağlıklı, konforlu ve bilinçli geçirmeleri amacıyla kapsamlı eğitimler veriliyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu'nda görevli ebeler tarafından anne adaylarına gebelik süreci hakkında eğitimler veriliyor. Eğitimlerde gebeliğin oluşumu ve bebeğin anne karnındaki gelişiminden düzenli sağlık kontrollerine, gebelikte bağışıklama ve rutin tetkiklerden anne bedeninde meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişikliklere kadar birçok konu ele alınıyor. Anne adaylarına ayrıca günlük yaşamda kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, beslenme, giyim, uyku ve dinlenme ile cinsel yaşam gibi konularda bilgiler aktarılırken, gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar, tehlike belirtileri ve acil durumlarda izlenmesi gereken yollar da anlatılıyor. Eğitimlerde doğum eyleminin süresi ve evreleri, doğum yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, lohusalık süreci, yenidoğan bakımı ve doğum sonrası kullanılabilecek gebeliği önleyici yöntemler hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Fizyoterapist tarafından gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde ise anne adaylarına doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık, kas-iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketler ve doğum öncesi zihinsel hazırlık çalışmaları öğretiliyor. Eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri teslim edilirken, Sağlıklı Hayat Merkezi yetkilileri tüm gebeleri Gebe Okulu'na davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı