Myanmar'da Dang Humması Vakalarında Keskin Düşüş

Myanmar Sağlık Bakanlığı, ülkede dang humması vakalarında ve ölümlerinde keskin bir düşüş olduğunu duyurdu. 15 Temmuz itibarıyla 6.685 vaka kaydedildi ve 30 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık, bu yılın rakamlarının geçen yıla göre kayda değer seviyede düşük olduğunu açıkladı.

Myanmar Sağlık Bakanlığı, ülkede bu yıl dang humması vakalarında ve ölümlerinde keskin bir düşüş görüldüğünü ve 15 Temmuz itibarıyla 6.685 vakanın kaydedildiğini, hastalıktan 30 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin daha önce Güneydoğu Asya'da en yüksek sayıda dang humması vakasının görüldüğü ülkeler arasında yer aldığını ancak bu yılın rakamlarının, geçen yıla göre kayda değer seviyede düşük olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Than Naing Soe, Cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte, "Geçen yıl bu döneme (Temmuz) kadar görülen enfeksiyon sayısı, nispeten yüksekti" ifadelerini kullandı.

Soe, düşüşün yılın başından bu yana dang virüsüyle mücadele önlemleri gibi yoğun çalışmalar sayesinde sağlandığını söyledi.

Sözcü, "Öncelikle sivrisinek larvalarını öldürerek dang humması ile mücadele ettik. Sonrasında sivrisinekleri ortadan kaldırmak için hastanın evinin yakınlarındaki yaklaşık 30 eve duman uyguladık" diye açıkladı.

Bakanlık, hastalığın yayılmasını önlemek için yağmur sezonunda ateş belirtisi gösteren çocukların derhal hastaneye getirilmesini tavsiyesinde bulundu. Bakanlık, dang hummasının Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerine göre tedavi edilmesi için rehberler de dağıttı.

Aedes türü sivrisinekler tarafından bulaştırılan dang humması, baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrısı, şişmiş salgı bezleri, kusma ve deri döküntüsü gibi semptomlarla kendini belli ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Myanmar'da dang humması salgını yağmur sezonunda, bilhassa Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında en üst düzeye çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor.

(XHTV)