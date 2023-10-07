Musul'daki yangında yaralanan 3 kişi İstanbul'a getirildi

IRAK'ın Musul kentinde düğün salonundaki yangın faciasında yaralanan 3 kişi daha tedavi için İstanbul'a getirildi.

Irak'ın Musul kentinde 26 Eylül'de düğün salonunda havai fişek nedeniyle çıkan ve 114 kişinin ölümüne sebep olan yangın sırasında yaralanan 82 kişiden 3'ü daha tedavi için Türkiye'ye getirildi. Yaralıları taşıyan Irak'a ait askeri uçak saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. İstanbul'a getirilen toplam 23 yaralının 4'ü hayatını kaybederken, 19 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İÇİMİZ HASTANEYE VE YARALILARA KARŞI ÇOK RAHAT

Hastaneye yaralıların durumunu öğrenmek için gelen Irak Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Saleh Dhumad Munshid, Irak Başbakanın talimatıyla Gaziosmanpaşa Hastanesi'ne toplam 23 hasta sevk edildi. 23 hastanın 4'ü maalesef hayatını kaybetti. Şu anda tedavisi devam eden 19 hasta mevcuttur. 11 hastanın serviste tedavisi devam ederken, 8 hastanın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. 8 hastanın 3'ünün durumu kritik. Hastane tüm ihtiyaçları karşılamaktadır, hastaneye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bir daha hasta gelip gelmeyeceğinin kararı, sağlık ekiplerine bağlı. Ziyaret amacımız, hastaların durumunu takip etmek, aldığı hizmetleri kontrol etmektir. Hastanenin hizmetleri uluslararası bütün kriterlere uyuyor. İçimiz hastaneye ve hastalara karşı çok rahat. Umarım yaralılar, en kısa sürede iyileşir ve ülkelerine dönerler dedi.