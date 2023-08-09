Muş'ta tıbbi ve aromatik bitkiler tanıtıldı

MUŞ Muş Alparslan Üniversitesi tarafından yetiştirilen 100'ün üzerindeki tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı yapıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yetiştirilen 103 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin tanıtımı için Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen programın ardından katılımcılar kampüste yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitki bahçesine geçti. Düzenlenen programda gazetecilere açıklamalarda bulunan Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, "Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından ikincisini düzenlemiş olduğumuz Tarla Günleri etkinlikleri çerçevesinde biz Muş'ta ve bölgemizde ilk defa üretimi gerçekleştirilen yeni bitki ve türlerinin çeşitlerini burada yaymaya çalışıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz tıbbi ve aromatik bitkiler serasında yüzün üzerinde tıbbı ve aromatik bitki çeşidini oluşturduk. Beklide Doğu Anadolu Bölgesinde bir ilk olma özelliğini de korumaktadır. Bunun dışında baklagillerden, endüstri bitkilerden ve tahıllar alanında pek çok çalışmaya imza atmaktayız. Özellikle biz üniversite olarak kaba yemde bir merkeziz YÖK tarafından. Yem bitkileri konusunda pek çok çalışmayı ilk defa bu bölgeye getirmeyi bir mihenk taşı olarak kabul ettik ve bu bölgeye kazandırmaya çalıştık. Özellikle tropikal özelliğe sahip olan ve seralarda yetişen ejder meyvesini ve zerdeçal bitkisini bizler burada üretmeye çalıştık. Birçok bitkinin ve meyvenin denemesini bizler Muş'a getirmiş bulunmaktayız" dedi.

Programa Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.