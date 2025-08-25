Muş'ta Bisiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk ağır Yaralandı

MUŞ'ta bisiklet sürerken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanıp kafa travması ve felç geçirdiği belirlenen H.Y.B. (14) ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Bisiklet süren H.Y.B.'ye bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan H.Y.B. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde H.Y.B.'de kafa travması, parietal kemikte çökme kırığı ve servikal omurga kırıkları tespit edildi. Hayati bulgularının stabil olduğu belirlenen H.Y.B.'nin geçirdiği travmaya bağlı olarak tetrapleji (dört uzuvda felç) tablosu geliştiği gözlendi.

Sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle 3'üncü basamak yoğun bakım ünitesi ve beyin cerrahisi desteği gereken çocuk için başka bir hastaneye sevk kararı alındı, ambulans uçak talep edildi. Ankara'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak Muş'a gitti. Hastaneden ambulansla havaalanına getirilen H.Y.B., buradan da ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.