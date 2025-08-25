Muş'ta Bisiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk ağır Yaralandı

Muş'ta Bisiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta bisiklet sürerken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki H.Y.B., kafa travması ve felç geçirdi. Ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

MUŞ'ta bisiklet sürerken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanıp kafa travması ve felç geçirdiği belirlenen H.Y.B. (14) ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Bisiklet süren H.Y.B.'ye bir araç çarptı. Kazada ağır yaralanan H.Y.B. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde H.Y.B.'de kafa travması, parietal kemikte çökme kırığı ve servikal omurga kırıkları tespit edildi. Hayati bulgularının stabil olduğu belirlenen H.Y.B.'nin geçirdiği travmaya bağlı olarak tetrapleji (dört uzuvda felç) tablosu geliştiği gözlendi.

Sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle 3'üncü basamak yoğun bakım ünitesi ve beyin cerrahisi desteği gereken çocuk için başka bir hastaneye sevk kararı alındı, ambulans uçak talep edildi. Ankara'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak Muş'a gitti. Hastaneden ambulansla havaalanına getirilen H.Y.B., buradan da ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Galatasaray maçı sonrası konuşan Rıdvan Dilmen: Türkiye'de futbol falan yok

Galatasaray maçı sonrası konuştu: Türkiye'de futbol falan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TEM'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

TEM'de zincirleme kaza! Trafik durdu, ölü ve yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.