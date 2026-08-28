Haberler

Muratpaşa'ya 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi

Muratpaşa'ya 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Muratpaşa'da hayırsever Mesut Karataş'ın katkılarıyla 5 hekimli Aile Sağlığı Merkezi yapılacak. 140 metrekarelik alanda inşa edilecek merkez, tamamlanınca İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Protokol, Antalya Valiliği'nde imzalandı.

Muratpaşa ilçesinde inşa edilecek olan beş hekimli Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı. Protokol töreni Antalya Valiliği'nde düzenlendi.

Antalya'da birinci basamak sağlık hizmetleri güçlenmeye devam ediyor. Hayırsever Mesut Karataş'ın katkılarıyla Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde inşa edilecek olan beş hekimli Aile Sağlığı Merkezi için protokol töreni düzenlendi. Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende 140 metrekare alanda inşa edilecek olan Aile Sağlığı Merkezinin tamamlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Törene Vali Hulusi Şahin, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürü Ali Erhan Nokay ile hayırsever iş adamı Mesut Karataş ve ailesi katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük'ü yakacak isim teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı

Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı

Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek teklif

Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor

Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor
N'Golo Kante yine taraftarı mest etti

N'Golo Kante yine taraftarı mest etti
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

Yaptığından utanmadı, fotoğrafı çekilince utandı