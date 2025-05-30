Multiple Sklerozda Erken Tedavi Hayat Kalitesini Belirliyor

Multiple Sklerozda Erken Tedavi Hayat Kalitesini Belirliyor
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Bursa Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özden Kamışlı, MS hastalığında erken tanı ve tedavinin günlük yaşam kalitesini artırdığını açıkladı. MS'in belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Kamışlı, hastaların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için düzenli takip ve doğru tedaviye ulaşımının önemine değindi.

Bursa Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özden Kamışlı, Multiple Skleroz (MS) hastalığında tedaviye erken aşamalarda başlandığı takdirde hastaların günlük hayatta yaşam kalitelerini koruyacağını bildirdi.

Kamışlı, 30 Mayıs Dünya MS Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, MS'in bağışıklık sisteminin sinir sistemine saldırmasıyla gelişen kronik bir hastalık olduğunu aktardı.

Dünyada yaklaşık 2,8 milyon MS hastası olduğunu belirten Kamışlı, bu hastalığın genellikle 20 ila 40 yaş arasındaki kişileri etkilediğini, ancak çocukluk döneminde ya da ileri yaşta da ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Kamışlı, MS hastalığının kadınlarda görülme sıklığının erkeklere göre 1,5 kat fazla olduğunu bildirdi.

MS hastalarının çeşitli şikayetlerle doktorlara başvurduğunu belirten Kamışlı, şunları kaydetti:

"Bunlar arasında görme bozukluğu, kol ve bacakta kuvvetsizlik, uyuşmalar, dengesizlik, yürüme bozukluğu, idrar problemleri veya aşırı yorgunluk ve halsizlik hali bulunmaktadır. MS ataklarla seyredebilir ve genellikle en sık görülen formu budur. Birdenbire bir şikayet ortaya çıkar ve zamanla azalır veya kaybolur. Bir de 'progresif' dediğimiz ilerleyici formu vardır. Bu ilerleyici formda hastalık yavaş yavaş ilerlemektedir. MS her hastada farklı seyreder. Bu nedenle tek tip MS hastalığından bahsetmek mümkün değil."

Hastalığın tanısı ne kadar erken konur ve tedaviye ne erken başlanırsa, hastaların günlük hayatta aktif ve üretken bir şekilde devam etmelerinin o kadar kolaylaştığını belirten Kamışlı, "Günümüzde MS'le ilgili çok fazla gelişme oldu ve tedavi seçenekleri arttı. MS merkezlerinde bu tedavi seçeneklerine ulaşmaları mümkün. Hastalarımız için doğru tanı, düzenli takip ve uygun tedavi oldukça önem teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Sağlık
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