Haberler

Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor

Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, uyku apnesi rahatsızlığı nedeniyle 10'uncu kez hastaneye kaldırıldı. Sağlık raporlarında Böcek'in gece boyunca solunumunun durduğu ve oksijen seviyesinin kritik düzeylere düştüğü belirtildi. Avukatları, Böcek'in sağlık durumunun "yaşamsal risk" taşıdığını ifade etti.

  • Muhittin Böcek'in uyku testi raporunda saat başına ortalama 44,8 apne ve hipopne atağı tespit edildi ve Apne-Hipopne İndeksi değeri 'ağır' düzeyde sınıflandırıldı.
  • Muhittin Böcek'in uyku sırasında oksijen satürasyonu en düşük yüzde 76'ya kadar geriledi.
  • Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep edildi ve davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.

Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağır seyreden uyku apnesi nedeniyle yeniden hastaneye götürüldü. Sağlık raporunda gece boyunca çok sayıda solunum durması yaşadığı ve oksijen seviyesinin kritik sınıra gerilediği belirtildi.

MUHİTTİN BÖCEK 10'UNCU KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı bulunan Muhittin Böcek'i, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Antalya Şehir Hastanesine sevk ettiler. Tutuklu bulunduğu süreçte çeşitli sağlık sorunları nedeniyle defalarca hastaneye kaldırılan Böcek, son sevkle birlikte 10'uncu kez hastaneye götürülmüş oldu.

SAĞLIK DURUMU HAYATİ RİSK YAŞIYOR

Avukatları, hastalığın ileri aşamada seyrettiğini ve zaman zaman solunumunun durduğunu belirterek durumun hayati risk taşıdığını ifade etti.

"OKSİJEN SEVİYESİ KRİTİK DÜZEYLERE DÜŞTÜ"

Halk TV'den Ali Taş'ın paylaştığı sağlık raporuna göre; Antalya Şehir Hastanesi'nin 23 Ocak 2026 tarihli polisomnografi (uyku testi) raporu kamuoyuna yansıdı. Raporda, Böcek'in gece boyunca çok sayıda solunum durması yaşadığı ve kandaki oksijen oranının zaman zaman kritik seviyelere düştüğü kaydedildi.

Saat başına ortalama 44,8 apne ve hipopne atağı tespit edilen Böcek'in Apne-Hipopne İndeksi değerinin tıbbi sınıflamaya göre "ağır" düzeyde olduğu belirtildi. Özellikle sırtüstü yatış pozisyonunda solunum bozukluklarının arttığı, oksijen satürasyonunun en düşük yüzde 76'ya kadar gerilediği aktarıldı.

Uzman hekimler, uyku sırasında hava yolunun açık kalmasını sağlayan CPAP (pozitif hava yolu basıncı) tedavisini önerdi. Yetkililer, tedavi edilmediği takdirde uyku apnesinin kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon ve ani sağlık sorunları riskini artırabileceğine dikkat çekti.

Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor

16 MART'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan Böcek, 16 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde hazırlanan tensip zaptında tutukluluğun devamına karar verdi.

44 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede Muhittin Böcek'in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da aralarında bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli olarak yer aldı.

5 Temmuz 2025'te tutuklanan Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

Macron ile Mazlum Abdi kucaklaştı
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Survivor Onur Alp'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

Survivor Onur Alp'in o yarışmadaki eski halleri çok konuşuldu
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması

Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması