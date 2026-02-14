Muhittin Böcek'in sağlık durumu kritik eşikte! Solunumu duruyor, oksijen seviyesi düşüyor

Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ağır seyreden uyku apnesi nedeniyle yeniden hastaneye götürüldü. Sağlık raporunda gece boyunca çok sayıda solunum durması yaşadığı ve oksijen seviyesinin kritik sınıra gerilediği belirtildi.

MUHİTTİN BÖCEK 10'UNCU KEZ HASTANEYE KALDIRILDI

Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı bulunan Muhittin Böcek'i, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Antalya Şehir Hastanesine sevk ettiler. Tutuklu bulunduğu süreçte çeşitli sağlık sorunları nedeniyle defalarca hastaneye kaldırılan Böcek, son sevkle birlikte 10'uncu kez hastaneye götürülmüş oldu.

SAĞLIK DURUMU HAYATİ RİSK YAŞIYOR

Avukatları, hastalığın ileri aşamada seyrettiğini ve zaman zaman solunumunun durduğunu belirterek durumun hayati risk taşıdığını ifade etti.

"OKSİJEN SEVİYESİ KRİTİK DÜZEYLERE DÜŞTÜ"

Halk TV'den Ali Taş'ın paylaştığı sağlık raporuna göre; Antalya Şehir Hastanesi'nin 23 Ocak 2026 tarihli polisomnografi (uyku testi) raporu kamuoyuna yansıdı. Raporda, Böcek'in gece boyunca çok sayıda solunum durması yaşadığı ve kandaki oksijen oranının zaman zaman kritik seviyelere düştüğü kaydedildi.

Saat başına ortalama 44,8 apne ve hipopne atağı tespit edilen Böcek'in Apne-Hipopne İndeksi değerinin tıbbi sınıflamaya göre "ağır" düzeyde olduğu belirtildi. Özellikle sırtüstü yatış pozisyonunda solunum bozukluklarının arttığı, oksijen satürasyonunun en düşük yüzde 76'ya kadar gerilediği aktarıldı.

Uzman hekimler, uyku sırasında hava yolunun açık kalmasını sağlayan CPAP (pozitif hava yolu basıncı) tedavisini önerdi. Yetkililer, tedavi edilmediği takdirde uyku apnesinin kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon ve ani sağlık sorunları riskini artırabileceğine dikkat çekti.

16 MART'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan Böcek, 16 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde hazırlanan tensip zaptında tutukluluğun devamına karar verdi.

44 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede Muhittin Böcek'in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da aralarında bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli olarak yer aldı.

5 Temmuz 2025'te tutuklanan Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.