Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği, Diyabet Günü için çelenk sunma töreni düzenledi

14 Kasım Diyabet günü sebebi ile Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Muğla Cumhuriyet Meydanında 14 Kasım Diyabet günü sebebi ile Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği tarafından çelenk sunma töreni arından gösteri sergilendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği Başkanı Neşe Şahin tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Programda konuşma yapan Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği başkanı Neşe Şahin" Dünya Diyabet günü artan Diyabetli kişi sayıları ile uluslararası diyabet federasyonu ve sağlık örgütü tarafından ilk kez 1991 yılında gerçekleştirildi.2006 yılında ise birleşmiş milletler genel kurulu Diyabetin yaşam boyu süren bir kalıcı organ hasarları ile Diyabetli kişinin yanısıra ailesini, ülkesini ve Dünyaya çeşitli çeşitli risklere maruz bıraka bilen bir hastalık olması nedeni ile 2007 yılından itibaren 14 Kasım resmi olarak Dünya Diyabet günü olarak kabul etti. Yine bu karar doğrultusunda tüm Dünyada Diyabet günü amblemi mavi halka olarak kabul edildi. Mavi renk umudu halka ise birliği temsil etmektedir. 14 Kasım özellikle tip1 diyabetli kişilerde yaşam kurtarıcı insülini bulan bilim adamı Sir Frederik Banting 'in doğum günü olduğundan seçilmiştir. İnsülin 1921 yılında bulunmuştur. O tarihlerde tip1 Diyabetli kişiler bir iki yıl yaşaya biliyorlardı. Hataya ilk başarılı bir uygulama ise 23 Ocak 1922'de gerçekleşti. Bu buluş diyabet tedavisinde bir dönüm noktası oldu. Tip1 Diyabetli kişilerde vücutta salgılanamayan insülinin dışarıdan uygulanması tip1 Diyabetli kişiler yaşam ünitesini yükselterek daha sağlıklı yaşamalarını sağlamıştır. Bizlerde hayat kurtaran bu buluş günümüz teknolojileri ile birleşerek bir Diyabetlilerin yaşamını kolaylaştırmak amacı ile 12 Mayıs 2022 tarihinde dernek faaliyetlerimize başladık. Kuruluşumuzdan bugüne kadar maalesef üye sayımız 176 aileye ulaşmıştır. Gönül isterki çocuklarımız Diyabete yakalanmasın üye sayımız artmasın. Gerek genetik yapıya sahip olması gerekse yaşam koşullarının değişmesi sonucunda sayımız her geçen gün artmaktadır. Muğla'daki tip1 Diyabetli çocuklarımıza ve ailelerimize destek olmak dernek vesilesi ile toplumda Diyabet farkındalığını oluşturmak, üyelerimizin diyabet eğitimi, diyabet teknolojilerine erişmesi sosyal haklara ulaşması ve tip1 Diyabetli çocuklarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek hedeflerimizin başına gelmektedir. Bu doğrultuda ilk çalışma olarak çocuklarımızın diyabet teknolojilerine sahip ola bilmesi için çalışmalar yaptık "dedi.

Konuşmanın ardından şeker çocuklar tarafından gösteri sergilenirken onlarca mavi balonu gökyüzüne gönderdiler. - MUĞLA