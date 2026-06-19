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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet kalitesi yerinde incelendi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet kalitesi yerinde incelendi
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde 2026 yılının üçüncü bina turu gerçekleştirildi. Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar başkanlığında yapılan incelemelerde fiziki alanlar, hasta ve çalışan güvenliği ile hizmet kalitesi değerlendirildi. Eksikler ilgili birimlerle paylaşılarak iyileştirme çalışmaları planlandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında 2026 yılının üçüncü bina turu gerçekleştirildi. Hastanenin fiziki şartları ve hizmet kalitesi yerinde incelenerek, sürdürülebilirlik üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, hasta ve çalışan güvenliğini sürekli kılmak amacıyla düzenlenen bina turu, Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar başkanlığında yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen incelemelerde; hastane yönetimi, tesis güvenliği ekip üyeleri ve kalite yönetim birimi personeli de hazır bulundu.

Hastane genelindeki tüm fiziki alanlar titizlikle gezilerek yerinde değerlendirildi. Özellikle hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ile sağlık hizmetlerindeki kalitenin sürdürülebilirliğine yönelik detaylı gözlem ve incelemelerde bulunuldu.

Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksikler ve geliştirilmesi gereken hususlar, anında ilgili birim yöneticileriyle paylaşıldı. Hastane yönetiminden alınan bilgiye göre, tespit edilen konuların hızla çözüme kavuşturulması ve gerekli iyileştirme çalışmalarının ivedilikle planlanması amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Hastanenin modern sağlık standartlarına uygun olarak işletilmesi için bu tür saha turlarının düzenli olarak devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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