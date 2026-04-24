Muğla'daki kamu hastanelerinin yüzde 74'ü 'Anne Dostu' oldu

Muğla'da anne ve bebek sağlığını korumak, normal doğumu teşvik etmek amacıyla yürütülen "Anne Dostu Hastane" programı kapsamında tescilli hastane sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan heyet, 14-17 Nisan'da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Milas, Bodrum ve Marmaris devlet hastanelerinde incelemelerde bulundu.

Doğum öncesi ve sonrası hizmet süreçleri, anne mahremiyeti, hasta güvenliği ve fiziki alanların uygunluğu gibi kriterleri başarıyla tamamlayan 4 hastane, "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce bu unvanı alan Ortaca ve Seydikemer devlet hastanelerinin ardından yeni eklenen sağlık tesisleriyle birlikte, il genelindeki kamu hastanelerinde gerçekleşen doğumların yüzde 74'ünün "Anne Dostu" hastanelerde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, gebelik sürecinden emzirme ve bebek bakımına kadar güvenli bir ortam sunulduğu vurgulanarak, "Normal doğumun teşvik edilmesi ve sezaryen oranlarının düşürülmesini de içeren çalışmalarımızla, her adımda ailelerimizin yanında olunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Muğla'da bu unvanı alan hastanelerde, anne mahremiyetine odaklı takip ve doğum süreçlerinin yanı sıra anne-bebek uyumunu destekleyen uygulamalar da en üst standartta uygulanıyor.