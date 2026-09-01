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Muğla'da Yeni Doğan Buzağı Bakımı Projesi Hayata Geçirildi

Muğla'da Yeni Doğan Buzağı Bakımı Projesi Hayata Geçirildi
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Muğla'da buzağı kayıplarını azaltmak amacıyla başlatılan 'Yeni Doğan Buzağı Bakımı Projesi' ile doğum sonrası ilk 24 saatte doğru bakımın sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında kayıpların önce yüzde 5'in altına, ardından yüzde 1 seviyesine indirilmesi amaçlanıyor. Üreticiler, doğum ihbarını 0 850 308 00 48 numaralı telefona yaparak ekiplerin desteğini alabilecek.

Muğla'da buzağı kayıplarının azaltılması amacıyla 'Yeni Doğan Buzağı Bakımı Projesi( hayata geçirildi.

31 Ağustos itibarıyla uygulamaya konulan proje kapsamında, yeni doğan buzağıların özellikle doğumdan sonraki ilk 24 saat içerisinde doğru şekilde bakılması ve oluşabilecek kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Proje ile buzağı kayıplarının öncelikle yüzde 5'in altına, ardından yüzde 1 seviyesine indirilmesi amaçlanıyor. Uzmanlar, buzağının doğumundan sonraki ilk saatlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerden doğum gerçekleştiğinde vakit kaybetmeden ekipleri bilgilendirmelerini istedi.

Yapılacak ihbarın ardından ekipler, üreticinin işletmesine giderek yeni doğan buzağının ilk bakımının gerçekleştirilmesine destek olacak.

Üreticilere çağrıda bulunan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, "Buzağınız doğduğunda beklemeyin, hemen 0 850 308 00 48 nolu telefona bildirin. Bir telefon, bir can kurtarabilir. Buzağılarımızın sağlıklı geleceği için doğum ihbarlarını zamanında yapalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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