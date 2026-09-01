Haberler

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yeni Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yeni Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, kadrosuna yeni bir uzman kazandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, kadrosuna yeni bir uzman kazandı. Bilim dalının üçüncü yan dal uzmanı olan Dr. Tuğba Dübektaş Canbek, 28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Yeterlilik Sınavı'nı başarıyla tamamlayarak Tıbbi Onkoloji Uzmanı unvanını aldı.

Yoğun bir akademik ve pratik eğitim sürecinin ardından düzenlenen yeterlilik sınavı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Tanrıverdi başkanlığında gerçekleştirildi. Sınav jürisinde; Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Ali Alkan ile konuk jüri üyeleri olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sabri Barutca, Prof. Dr. Esin Oktay ve Dr. Öğr. Üyesi Merve Turan görev aldı.

Eğitim süreci boyunca bilgi, deneyim ve emekleriyle doktorun yetişmesine katkı sunan öğretim üyelerine ve sınavda jüri üyesi olarak yer alan akademisyenlere teşekkür iletildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve mesai arkadaşları, Dr. Tuğba Dübektaş Canbek'i tebrik ederek yeni meslek hayatında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonlu iş insanı Amed formasıyla Diyarbakır sokaklarında

Görüntüdeki isim Trabzonlu iş insanı

ŞİÖ Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi, gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde

Zirve başladı! Gözler Erdoğan'ın kritik görüşmesinde
Her eve giren 36 yıllık markadan kötü haber! Gelirler düştü, konkordato ilan etti

Her eve giren 36 yıllık Türk markasından kötü haber
Diyarbakır'da tarihin kapısı açıldı! Toprağın altından 7 bin yıllık atölye çıktı

Şehri heyecanlandıran keşif! Toprağın altından tarih fışkırdı
Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi

Murat Boz’un paylaşımını gören Seda Sayan dayanamadı! Bakın ne dedi
Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da

Uçak kalktı geliyor! Milli yıldızımız Galatasaray'a hayırlı olsun
Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü

Trabzonspor kaybetti olan Salah'a oldu