Mobil Sağlıklı Hayat Ekibi Çukurkuyu'da vatandaşlarla buluşacak

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, birinci basamak sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmeye devam ediyor.

Sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan, özellikle kent merkezine uzak kasaba ve köylerde yaşayan vatandaşlara yerinde ve ücretsiz hizmet sunmayı amaçlayan Mobil Sağlıklı Hayat Ekibi, 29 Nisan Çarşamba günü Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Kasabası'nda hizmet verecek.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin sahaya taşındığı belirtilerek, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasının hedeflendiği ifade edildi.

Mobil Sigara Bırakma Polikliniği ile sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara doktor tarafından yerinde danışmanlık hizmeti verilecek. Uzman hekimler tarafından birebir gerçekleştirilecek görüşmelerde, sigaranın sağlık üzerindeki etkileri anlatılarak bırakma sürecine yönelik rehberlik sağlanacak.

Çocuk Gelişimi Hizmetleri çerçevesinde ise 2 ile 6 yaş arasındaki çocukların büyüme ve gelişim değerlendirmeleri yapılacak. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek değerlendirmelerde çocukların gelişim süreçleri takip edilirken ailelere de çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda bilgilendirme yapılacak.

Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekilen program kapsamında KETEM tarafından rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları gerçekleştirilecek. Özellikle erken tanının hayat kurtardığı kanser türlerinde vatandaşların ücretsiz tarama hizmetlerinden yararlanabileceği belirtildi.

Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile Mücadele kapsamında diyetisyenler tarafından vatandaşlara sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda danışmanlık hizmeti verilecek. Obeziteyle mücadelede doğru beslenmenin önemine vurgu yapılırken bireylere yaşam tarzı değişiklikleri konusunda öneriler sunulacak.

Programda ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında koruyucu diş sağlığı uygulamaları gerçekleştirilecek, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında ise evde sağlık hizmeti alan hastalar ve yaşlı bireyler uzman hekim tarafından değerlendirilerek sağlık durumları gözden geçirilecek. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı