Van'da rahatsızlanan kalp hastası ambulans uçakla getirildiği Ankara'da tedavi edildi

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Mahmut Köroğlu, yapılan tetkiklerin ardından kalpte kanın tek yönlü akışını sağlayan mitral kapağında yırtık olduğunun belirlenmesi üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Van'dan sevk edildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedaviyle sağlığına kavuştu.

Geçmeyen nefes darlığı şikayeti üzerine Van'da hastaneye başvuran 52 yaşındaki Köroğlu, ilk değerlendirmelerde akciğerinde ödem tespit edilmesi üzerine kardiyoloji servisine sevk edildi.

Kardiyoloji servisinde uygulanan 15 günlük tedavinin ardından yapılan ileri tetkiklerde, Köroğlu'nun kalpte kanın tek yönlü akışını sağlayan mitral kapakta yırtık olduğu belirlendi.

Mitral kapakta yer alan yaprakçıkları tutan ve "korda" olarak adlandırılan ipçiklerdeki kopmaya bağlı gelişen yetmezliğin hastada nefes darlığına yol açtığı, tablonun ilerleyerek kalp yetmezliğine dönüşme riski taşıdığı değerlendirildi.

Ankara'ya sevk edilmesine karar verilen Köroğlu, ambulans uçakla nakledildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yeniden rahat nefes alabilmenin mutluluğunu yaşayan Köroğlu, yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı.

Köroğlu, mitral kapaktaki yırtığın cerrahi müdahaleyle onarılabileceğinin belirtilmesi üzerine Ankara'ya getirildiğini belirterek, "Geçmeyen bir nefes darlığı şikayetim vardı. Merdivenleri çıkarken nefes darlığı nedeniyle zorlanıyordum, uyuyamıyordum. Hastalığımı öğrendiğimde çok üzüldüm. Hocalarım beni eski sağlığıma kavuşturdu. Nefes darlığı şikayetim nedeniyle çocuklarımla ilgilenemiyordum. Şimdi çok şükür iyileştim. Geri döneceğim ve onlarla ilgileneceğim. Sağlık Bakanlığımıza ambulans uçak imkanını tanıdığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kalp kapağı hastalıkları kalp yetmezliğine neden oluyor"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Lafçı, hastası Köroğlu'nun tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Hastasının akciğer ödemi ve nefes darlığı nedeniyle tedavi edildiğini, süreç sonunda kalp kapağının onarılması gerektiğinin belirlendiğini aktaran Prof. Dr. Lafçı, şu bilgileri verdi:

"Hastamızın deyimiyle mitral kapakta yırtık var. Tıbbi deyimle ise mitral kapakta yaprakçıklar vardır, onları tutan korda dediğimiz ipçiklerdeki kopma nedeniyle kalp yetmezliği gelişmiş. Kalp kapağı hastalıkları kalp yetmezliğine neden oluyor. Hastamızda nefes darlığı belirtileri vardı. Ani gelişen hadise ileri derece kalp yetmezliği aşamasına gelmeden müdahale etmemizi gerektirdi. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. İki ayını tamamladıktan sonra kalp hastalığı olmayan biri gibi hayatına devam edebilecek."

Kalp Sağlığı Haftası kapsamında çağrıda bulunan Prof. Dr. Lafçı, kalp hastalıklarının farklı türleri bulunduğunu, en sık görülen belirtilerin ritim bozukluğu, nefes darlığı ve göğüs ağrısı olduğunu belirterek, bu şikayetlerin ihmal edilmemesi ve zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Gökhan Lafçı, mitral kapak yetmezliğinin onarım cerrahisinin deneyim gerektiren bir işlem olduğunu belirterek, merkezlerinde yılda 35'in üzerinde kapak onarımı ameliyatı yapıldığını ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin referans hastane konumunda olduğunu söyledi.