Minik Semih'in Organ Bağışı 3 Çocuğa Umut Oldu

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Minik Semih'in Organ Bağışı 3 Çocuğa Umut Oldu
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Sinop'un Ayancık ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Semih, beyin ölümü sonrası organlarını bağışlayarak 3 çocuğa hayat verdi. Semih'in böbrekleri Ankara'ya, karaciğeri ise Bursa'ya nakledilecek.

Minik Semih'in organları 3 çocuğa umut oldu

SAMSUN - Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki minik Semih'in, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Minik Semih'in ailesi tarafından bağışlanan organları 3 çocuğa umut oldu.

11 Haziran Salı günü Sinop'un Ayancık ilçesinde serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Semih Efe Ö., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Semih'in beyin ölümü gerçekleşti. Acılı aile, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Semih'in 2 böbreği ve karaciğeri OMÜ'de Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut koordinasyonunda yapılan ameliyatla alındı. Böbrekler Ankara'da, karaciğer ise Bursa'da organ bekleyen 3 çocuğa nakledilecek.

OMÜ Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Birgül Tan, "11 Haziran'da boğulma nedeniyle gelen çocuğumuz maalesef bugün beyin ölümü tanısı aldı. Yapılan görüşmede ailesi gönüllülük yaparak karaciğer ve böbreklerini bağışladı. Organları yine kendisi gibi olan çocuklara gidecek. Böbrekler Ankara'ya, karaciğer ise Bursa Uludağ'da bir çocuğa nakil olacak. Aileye teşekkür ediyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Organ bağışı hayat kurtarır" dedi.

Organlar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi aracıyla taşınarak Samsun-Çarşamba Havalimanı'na götürüldü. Oradan uçakla nakil yapılacak illere gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Sağlık
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