3 mıknatıs yutan 1,5 yaşındaki Faruk, laparoskopi destekli ameliyatla sağlığına kavuştu

BATMAN'da 3 mıknatıs yutan 1,5 yaşındaki Faruk Akman, laparoskopi destekli operasyonla sağlığına kavuştu.

Batman'da mıknatıs yutan ve kusma, karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Faruk Akman, ilk değerlendirme sonrası yakın takip amacıyla Çocuk Cerrahisi Kliniği'ne yatırıldı. Takipte mıknatısların sindirim sisteminde ilerlemediğinin görülmesi üzerine, çoklu mıknatısların bağırsak duvarlarına yapışarak delinmeye neden olabileceği belirtildi. Bunun üzerine tanısal laparoskopi kararı verildi. Operasyonda bağırsakların 3 farklı noktasında delinme tespit edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mücahit Erman ve ekibi tarafından yapılan laparoskopi destekli cerrahi müdahalede yaklaşık 5 santimetrelik hasarlı bağırsak bölümü, mıknatıslarla birlikte çıkarıldı. Operasyon sonrası genel durumu hızla düzelen Faruk Akman, beslenmesinde sorun görülmemesi üzerine taburcu edildi.

'AİLELERE DİKKAT ETMELERİNİ ÖNERİYORUZ'

Op. Dr. Mücahit Erman ailelere uyarılarda bulunarak, "Hastamız karın ağrısı, kusma ve mıknatıs yutma şüphesiyle başvurmuştu. Acil serviste kendisini gördüğümüzde aileye detaylı bilgilendirme yaptık. Öncelikle takip amaçlı yatırdık. Takibinde mıknatısların batında bağırsaklar arasında ilerlemediğini gördük. Aynı bölgede kaldığı için aileye detaylı bilgi vererek, bunun bir cerrahi problem olabileceğini, mıknatısların bağırsakların duvarlarında bir erozyona neden olabileceğini düşündük. Bu nedenle operasyon kararı verdik. Hastaya operasyonumuzun kapalı yöntemle başlayacağını, bu tanısal işlemin gerekirse bir miktar küçük açık işlemle devam edeceğini söyledik. Aile sağ olsun, bize güvendi. Bu nedenle aileye de teşekkür ediyoruz. Ameliyatımızı başarıyla gerçekleştirdik. ERAS (ameliyat sonrası gelişmiş iyileşme) protokolleri gereği hastamızı ikinci günden itibaren beslemeye başladık. Takibinde beslenmeler ile ilgili herhangi bir problem olmayınca taburculuk kararı verdik. Genel durum iyi. Kozmetik açısından yarası gayet iyi. Çoklu mıknatıs yutmalarda özellikle birbirlerinin çekim gücüne bağlı olarak farklı zamanlarda alınan mıknatıslar, özellikle bağırsaklarda bu şekilde delinmelere neden olabiliyor. Bu nedenle ailelere dikkat etmelerini öneriyoruz" dedi.

'AİLEDEN BİRİYMİŞ GİBİ GÜVENDİK'

Zor bir ameliyatın kolaylıkla yapıldığını ifade eden baba Sedat Akman, "Doktorumuz Mücahit Erman Hoca, 3 tane ayrı mıknatıs yuttuğunu gördü. Belli bir tedaviden sonra ameliyat önerdi. Çok büyük ilgi ve alakasından dolayı kendisine çok güvendik. Aileden biriymiş gibi güvendik. Ameliyata 'evet' dedik. Zor bir ameliyat olmasına rağmen başarılı bir ameliyatla sanki çok basit bir ameliyatmış gibi gerçekleştirdi" diye konuştu.